Escribá: "No nos queremos escudar en la ausencia de nadie, nuestro rendimiento individual es mejorable"

El entrenador del RC Celta, Fran Escribá, ha asegurado que a partir del 1-0 y de "una pérdida innecesaria" en propio campo el partido de este sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0) se les hizo "cuesta arriba", y ha advertido de que no se pueden "escudar" en la ausencia del lesionado Iago Aspas para justificar que el equipo esté en puestos de descenso, algo que en las últimas semanas es algo "recurrente".

"La justificación de que el equipo estaba mal porque no estaba Iago era algo recurrente. ¿Cómo no vamos a echar de menos a un jugador tan importante? Es imposible no hacerlo. Es el mejor futbolista que hay en la plantilla. No podemos estar mirando a los que faltan. Maxi está con cuatro amarillas; el día que nos falte Maxi... No nos queremos escudar en la ausencia de nadie", declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Aunque reconoció que el delantero gallego es "importante", resaltó que deben "darle importancia a los que están". "Pero ojalá la recuperación de Iago sea ya para la siguiente jornada. Es un jugador determinante no solo por su calidad, sino por el espíritu que aporta al grupo. Cuando uno sabe que tiene a los mejores jugadores está más cerca de ganar", apuntó.

En este sentido, el técnico valenciano aseguró que el rendimiento de algunos de sus futbolistas no está siendo el esperado para responder a la situación. "Le doy muchísima importancia -Aspas-, porque es un jugador determinante, pero tenemos buenos jugadores para salir de ahí -descenso- sin tener que mirar tanto a Iago. A nivel individual, todos deben aportar un poco más de lo están aportando; el rendimiento individual de ciertos jugadores con talento no está siendo el que esperábamos", explicó.

"Cuando recuperas a tu mejor futbolista, todos parecen mejor. Con independencia de que esté Iago o no, debemos ser conscientes de que nuestro rendimiento individual es mejorable, y no vale excusarse en que nos falta Iago. Creo que si están ahí es porque son buenos", continuó.

Sobre el duelo en el Santiago Bernabéu, consideró que el equipo "no bajó los brazos". "El equipo recibió un golpe y es verdad que no creamos apenas ocasiones. A nivel de actitud, el equipo en ningún momento bajó los brazos", subrayó. "La primera parte se acercó a la idea de partido que teníamos, generamos ocasiones parecidas a las del Madrid. A partir del 1-0 y una pérdida innecesaria nos hicieron daño y el partido se hizo cuesta arriba. Encajar el segundo prácticamente finiquitaba el partido. Durante buena parte del partido estaba satisfecho de lo que estábamos haciendo; venir aquí y pensar que vas a dominar es desconocer lo que es venir a este campo", añadió.

Además, Escribá reconoció que la pérdida de Boufal en el primer gol del Madrid le molestó especialmente. "Te enfadas, lógico. Sofiane no lo hizo adrede, pero fue una pérdida innecesaria en campo propio. Habíamos hablado que con independencia del control de balón no podíamos hacer que crecieran desde nuestras pérdidas. Tanto un gol como el otro vinieron de pérdidas nuestras, en situaciones en las que no era necesario arriesgar el balón. Al final, el jugador te da otras cosas", advirtió.

Por último, el preparador celeste llamó a pensar en las diez 'finales' que les quedan. "Son finales, pero las vamos a jugar de una en una, no me gusta hacer cuentas. Son partidos importantísimos para el futuro del club y vamos a hacerlo absolutamente todo", finalizó.