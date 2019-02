España jugará la final de la primera Eurocopa femenina

Actualizado 15/02/2019 22:02:27 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala jugará este domingo la final del Campeonato de Europa, cuya primera edición se está disputando en la localidad portuguesa de Gondomar, tras imponerse a Rusia (0-5) con mucha claridad en un encuentro que siempre estuvo dominado por las jugadoras de Clàudia Pons.

España, que rechazó la vitola de favorita desde la previa pese a su buena fase de clasificación, logró el billete a la final por la puerta grande. El combinado nacional no quiso distracciones y afrontó el duelo con gran profesionalidad. Los nervios del debut en este breve formato de 'Final Four' apenas da pie al error y la selección no falló.

Eso sí, costó un mundo abrir la lata después de hasta 13 tiros sobre la meta de las rusas. Finalmente fue Vanessa Sotelo quien pudo poner cordura en una doble acción que terminó con el balón por debajo de las piernas de la portera Ivanova. El gol liberó a las españolas y éstas aumentaron su tranquilidad con el segundo tanto del partido, obra de Krupina en propia puerta.

Ya en la segunda mitad, España siguió encerrando a las rusas en su campo y pudo confirmar su superioridad sin complejos. Luci, Amelia e Irene Samper completaron la goleada y la fiesta de las nacionales, que se medirán en la final al ganador del choque que enfrenta a Portugal, anfitrión de la cita, con la selección de Ucrania.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RUSIA, 0 - ESPAÑA, 5 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

RUSIA: Ivanova; Chernova, Krupina, Olkova y Durandina -quinteto inicial- Nikitina, Semenova, Alemaikina, Samorodova, Danilova, Filisova, Korzhova y Surnina.

ESPAÑA: Silvia; Isa García, Ampi, Peque y Consu -quinteto inicial- Vanessa Sotelo, Mayte Mateo, Anita Luján, Berta, Irene Samper, Amelia Romero, Noelia Montoro, Luci y Marta Balbuena.

--GOLES:

0 - 1, min.17, Vanessa Sotelo.

0 - 2, min.19, Krupina, en propia puerta.

0 - 3, min.23, Luci.

0 - 4, min.26, Amelia.

0 - 5, min.37, Irene Samper.

--ÁRBITROS: Gelareh Nazemideylami y Zari Fathi (Irán). Sin amonestadas.

--PABELLÓN: Multiusos de Gondomar.