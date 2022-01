El España-Suiza de la Liga de Naciones se jugará el 24 de septiembre en La Romareda

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunció este jueves que el partido entre las selecciones de España y Suiza de la Liga de Naciones se disputará el 24 de septiembre en el Estadio de La Romareda, en Zaragoza, si el recinto es remodelado a tiempo para cumplir una serie de requisitos que marca la UEFA.

"No me importa desvelar aquí que septiembre es el mes clave para Aragón, se está trabajando en ello. Todos queremos que se juegue en Aragón, pero hay unos requisitos, la Federación Aragonesa de Fútbol se lo merece. El España-Suiza en septiembre se jugará en La Romareda a falta de las obras de remodelación del estadio", insistió Rubiales en un Encuentro Deportivo de Europa Press por el Centenario de la FAF.

El dirigente hizo hincapié en que desde el año 2003 no se juega un partido de la selección en La Romareda. "Nuestro compromiso está. Hemos creado una comisión mixta y estamos tratando que el estadio cumpla unos requerimientos mínimos. Sería algo tremendo decir que no vamos a jugar allí, pero hay que cumplir las normas. Hay detalles que no cumplen con esos mínimos requerimientos, el mayor beneficiado será el Real Zaragoza", apuntó sobre la remodelación del recinto.

Además, Rubiales anunció que, con motivo de este centenario de la FAF, están trabajando para que, también en septiembre, la selección femenina vaya a jugar a Teruel y la Sub-21 a El Alcoraz.

Durante el Encuentro Deportivo de Europa Press, el dirigente de la RFEF destacó la figura de Óscar Fle al frente de la FAF. "Es un hombre muy tenaz, de una sola cara, que hablaba muy claro y con el que rápido hubo sintonía, para corregir errores del pasado. Hoy en día la federación aragonesa tiene voz y la capacidad de recoger los frutos que sembró en otras épocas. También es un hombre muy cercano, muy sensible", apuntó.

"Es importante que veamos a Óscar como un dirigente que lucha por lo suyo. Vamos a contribuir a que salgan adelante todos los actos que tienes para el centenario, la RFEF sigue manteniendo su compromiso. El presupuesto está prácticamente en un 80% cubierto, con la aportación del gobierno territorial y la RFEF", expresó, además de revelar que la RFEF cubrirá el 50% de la nueva sede de la FAF.

Finalmente, Rubiales celebró el "momento dulce" que vive el fútbol español. "Los presidentes de las federaciones territoriales son amigos, hemos conseguido la pacificación en el fútbol español", concluyó.