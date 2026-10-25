Las españolas aspiran a prolongar su dominio y relevar a Aitana Bonmatí como Balón de Oro femenino

Patri Guijarro, Alexia Putellas y Ewa Pajor - EUROPA PRESS/AFP7

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las jugadoras españolas Alexia Putellas, Patri Guijarro, Claudia Pina, Cata Coll, Mariona Caldentey y Mapi León aspiran a relevar este lunes a su compatriota Aitana Bonmatí como ganadora del Balón de Oro femenino, en una gala organizada por la revista France Football en el London Palladium Theatre de Londres (21.00 horas) y en la que la doble vencedora y las futbolistas del FC Barcelona parten como grandes favoritas.

El máximo galardón del fútbol mundial ha tenido color español en las últimas cinco ediciones. Desde que Putellas hiciese historia al convertirse en 2021 en la primera jugadora de su país en recibir el premio, ningún otra nación ha conseguido situar a una de sus futbolistas en lo más alto del podio. La de Mollet del Vallès (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023, 2024 y 2025) han arrasado y confirmado, también, el dominio azulgrana.

Sin embargo, una fractura transindesmal del peroné y de ligamentos en el tobillo izquierdo en noviembre de 2025 durante un entrenamiento en Las Rozas impedirá a la Sant Pere de Ribes repetir galardón por cuarto año consecutivo; volvió a competir a finales de septiembre con el conjunto 'culer', pero sin tiempo para entrar en las quinielas.

Ahora, Putellas se presenta como una de las grandes favoritas a alzar el trofeo, que le permitiría igual el récord de tres galardones de su excompañera en el Barça. La mediocentro catalana, que abandonó el cuadro azulgrana tras 14 años para capitanear el proyecto del London City Lionesses, podría ver premiado su magnífico último curso con las de Pere Romeu.

Y es que Putellas ha recuperado su mejor versión tras la grave lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda que se produjo en el verano de 2022 y en este 2026 ha conquistado todo lo que era posible. A su palmarés sumó otra Liga F Moeve, séptima seguida, la cuarta Liga de Campeones -competición en la que fue elegida MVP-, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Todo antes de despedirse entre lágrimas de su club de toda la vida para tomar rumbo a Londres. Además, con la selección española, en la que fue clave para la clasificación para el Mundial 2027, celebró su partido 150, más que ninguna otra internacional del país.

Esos mismos éxitos servirán de baza a otras azulgranas como la centrocampista Patri Guijarro, brújula de las de Romeu en su camino a la conquista de todos los títulos; la delantera Claudia Pina, Pichichi de la Liga F 2025-26 con 21 tantos; la delantera polaca Ewa Pajor, máxima goleadora del equipo con 31 tantos entre todas las competiciones; o la extremo noruega Caroline Graham Hansen.

La guardameta Cata Coll, la lateral neerlandesa Esmee Brugts o la defensa Mapi León, ahora en el London City de Putellas, son las otras 'culers' en la lista de candidatas, en la que también figuran la española Mariona Caldentey, del Arsenal, o la centrocampista escocesa Caroline Weir, la temporada pasada en el Real Madrid y ahora en el Olympique de Lyon.

Completan la nómina Selma Bacha (Olympique de Lyon), Barbara Banda (Orlando Pride), Klara Bühl (Bayern de Múnich), Scarlett Camberos (Club América), Kerstin Casparij (Manchester City), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Melchie Dumornay (Olympique de Lyon), Alex Greenwood (Manchester City), Pernille Harder (Bayern de Múnich), Yui Hasewaga (Manchester City), Rose Lavelle (NY-NJ Gotham), Lorena (Kansas City), Melvine Malard (Manchester United/Chelsea), Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea), Vivianne Miedema (Manchester City), Wendie Renard (Olympique de Lyon), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), Momoko Tanikawa (Bayern Münich) y Tessa Wullaert (Inter Milán/Como 1907).

VICKY LÓPEZ Y CLARA SERRAJORDI, CANDIDATAS AL TROFEO KOPA

Además, durante la gala se entregará también el trofeo Kopa, un galardón con el que France Football reconoce a la mejor futbolista del mundo menor de 21 años y que en su primera edición femenina, en 2025, premió a la futbolista del FC Barcelona Vicky López, que vuelve a ser candidata.

La extremo madrileña intentará defender su título ante su compañera azulgrana Clara Serrajordi; la delantera sueca Felicia Schröder, que este verano abandonó el BK Häcken para fichar por el Real Madrid; la neerlandesa Veerle Buurman, defensa del Chelsea; y la estadounidense Lily Yohannes, centrocampista del Olympique de Lyon.

CATA COLL VUELVE A ASPIRAR AL TROFEO YASHIN

Mientras, el Trofeo Yashin femenino, que premia a la mejor portera, la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea, podría repetir el título logrado el año pasado, aunque contará con rivales como la española Cata Coll, que lo ganó todo la pasada campaña con las azulgranas.

En la lista de candidatas a la mejor guardameta también se encuentran la alemana Ann-Katrin Berger, del Gotham FC; la brasileña Lorena, del Kansas City Current; y la japonesa Ayaka Yamashita, del Manchester City.