El jugador del RCD Espanyol Marcos Fernández en el partido de LaLiga EA Sports ante el RC Deportivo en el RCDE Stadium - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol de Barcelona ha expresado este lunes su malestar por los horarios fijados para sus últimos encuentros de LaLiga EA Sports, tras haber disputado o tener programados en viernes o en lunes cinco de sus últimos seis compromisos ligueros, una situación que la entidad considera perjudicial tanto para el propio club como para sus seguidores, según ha informado en un comunicado.

"El RCD Espanyol de Barcelona quiere expresar públicamente su malestar por los horarios de sus últimos partidos de LaLiga EA Sports. Cinco de los últimos seis encuentros del primer equipo se han programado en viernes o en lunes: en viernes ante el Villarreal CF, el Athletic Club y el Deportivo Alavés, y en lunes ante el Getafe CF y el RC Celta. Es una dinámica que se repite y que perjudica de forma directa al club y, sobre todo, a nuestra afición", ha detallado la entidad catalana.

El club blanquiazul ha advertido de que disputar los partidos en días laborables dificulta seriamente que los aficionados acompañen al equipo, tanto en los desplazamientos a domicilio como en la asistencia de abonados y familias al RCDE Stadium por la necesidad de compatibilizar el fútbol con las obligaciones laborales y personales, lo que además resta fuerza competitiva al equipo al perder el apoyo de su público.

Asimismo, la entidad perica ha subrayado el perjuicio económico derivado de la menor afluencia de espectadores, que se traduce en una reducción de ingresos en taquilla, restauración y tienda oficial en día de partido, además de empeorar la experiencia de los abonados y afectar directamente al retorno de sus patrocinadores.

Pese a reconocer la complejidad del calendario y el peso de los derechos audiovisuales para el conjunto del fútbol español, el Espanyol ha exigido un reparto más equitativo de las franjas horarias para que ningún equipo concentre de manera reiterada los días menos favorables, reclamando que la asistencia y la movilidad de los aficionados constituyan un criterio real a la hora de establecer los horarios.