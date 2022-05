Falcao frustra la ecuación Champions de la Real y el Granada calienta la salvación

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad empató (1-1) con el Rayo Vallecano este domingo en la jornada 34 de LaLiga Santander para perder el tren de la Liga de Campeones en la tabla, mientras que por abajo el Granada se aferró a Primera con un punto ante el RC Celta (1-1), el que sumó también un Elche ya tranquilo contra Osasuna (1-1).

Falcao se interpuso, quizá de manera definitiva, entre la Champions y el cuadro 'txuri-urdin', con un gol en el 78', apenas unos segundos en el campo. Con 56 puntos, el cuarto puesto que descuidó el Atlético de Madrid con su derrota ante el Athletic Club el sábado (61) le queda lejos a una Real en sexta posición.

Un zurdazo de Sorloth a la media hora fue el gol que mandó en Vallecas hasta la irrupción del 'Tigre', después de un primer tiempo de dominio visitante, aunque sin mucha lucidez arriba. El noruego se la sacó de la chistera y el Rayo reaccionó antes del descanso, con disparos desde fuera del área de Unai López y Álvaro García.

En el segundo tiempo el partido volvió con un ida y vuelta, la Real replegó demasiado y perdió presencia en campo contrario con los cambios locales. Iraola recuperó el centro del campo con Óscar Valentín y Trejo y el gol fue cosa de Falcao. El colombiano, recién entrado, cazó un rechace del poste en un disparo de Álvaro, y firmó el 1-1 que obliga quizá a conformarse a la Real con la Liga Europa.

El domingo también traía la lucha más dramática por evitar el descenso. Para el Elche está hecho virtualmente, gracias al punto que rascó en el Martínez Valero con el 1-1 de Pere Milla en el minuto 84. Los de Francisco fueron mejores, sin puntería, que un Osasuna sin nada en juego aunque con ganas de dar guerra.

Ponce y Mojica tuvieron las ocasiones ilicitanas, mientras empezaba Francisco a ver caer jugadores, hasta cuatro lesionados. Después de perdonar, el cuadro local sufrió el 0-1 de penalti de Budimir. En el peor momento del Elche apareció Pere Milla, el hombre del ascenso, para sumar un punto que sabe a continuidad (39).

Ya por la tarde, el Granada también sumó in extemis, para ponerse con 31 puntos, a uno de la salvación. No falló nadie por abajo y el cuadro andaluz no fue menos para calentar la calculadora, gracias a un tanto de Darwin Machís, en un centro envenenado en el minuto 92. El Celta fue mejor en Los Cármenes, ante un nervioso rival. Aspas tuvo mucho peligro pero el dominio visitante no se tradujo en goles.

Entre Maximiano y la falta de eficacia de los gallegos, el Granada se mantuvo de pie hasta que una recuperación de Denis Suárez, quien dio aún más batalla en el segundo tiempo, terminó en el gol en propia puerta de Antonio Puertas a disparo de Aspas. Los de Karanka, el elegido para el milagro desde el banquillo, lo buscaron a la desesperada y en un centro de Machís, que quiso tocar Luis Milla de tacón, llegó el empate en el descuento.