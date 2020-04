Fali: "Mi decisión está tomada, no voy a ir a entrenar ni a jugar"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Cádiz Rafael Giménez 'Fali' dejó claro su rechazo a volver a jugar si no existe una garantía de salud al cien por cien y aseguró que no se jugaría la vida "ni por cinco mil millones" por mucho que su equipo ocupe la primera posición en la Liga SmartBank, la Segunda División española.

"Mi decisión está tomada, no voy a ir a entrenar ni a jugar". Yo sé que el presidente y mis compañeros me quieren un montón y saben que esa es mi decisión. Ya lo he comentado en otras ocasiones. Se puede retrasar unos meses la Liga y no pasaría nada", explicó en declaraciones a 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.

"Soy el primero que quiero jugar lo que nos queda. Pero ¿por qué no podemos parar esto del todo en vez de estar con 400 muertes al día? Gracias a Dios los futbolistas podemos estar sin cobrar varios meses hasta que hubiera un tratamiento. Y lo haría por todos los que no cobran tanto y no pueden. Prefiero comerme un trozo de pan con aceite antes que ponerme en riesgo, a mi familia y a mis compañeros", añadió.

"El fútbol ha demostrado de nuevo que a solidaridad no nos pueden ganar", añadió en este sentido, sobre todo cuando fue preguntado por los test para detectar el coronavirus. "Los test que vaya a hacerme yo, que sean para otras personas que los necesiten más. ¿Vale más el dinero que la salud? Ni por cinco mil millones me juego la vida", indicó.

"Claro que quiero jugar, soy el primer interesado en ganar en el campo, pero hay 400 muertos (diarios en España) y ¿nosotros queremos entrenar y jugar?, vamos a ayudar en todo lo posible. El fútbol es totalmente aparte", matizó el defensa del Cádiz.