El FC Barcelona completa una colocación de bonos de 105 millones de euros

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BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha completado este viernes con éxito una nueva emisión de bonos por un importe nominal de 105 millones de euros y vencimiento en octubre de 2036, una operación suscrita íntegramente por inversores internacionales en menos de 24 horas que permite cerrar el total de 210 millones previstos en las dos emisiones autorizadas por la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios.

La colocación se ha llevado a cabo con un diferencial de 202 puntos básicos, idéntico al fijado en la anterior emisión realizada en julio de 2026, según ha comunicado la entidad azulgrana tras recibir propuestas durante la comercialización que han permitido anticipar la transacción respecto al calendario previsto.

Desde el club barcelonista han resaltado que la rapidez en la suscripción y la estabilidad del diferencial reflejan el respaldo del mercado financiero y la confianza de los inversores en la capacidad de la institución para generar ingresos y desarrollar su proyecto a largo plazo.

Asimismo, la entidad ha informado de que mantiene la calificación crediticia 'BBB' con perspectiva estable otorgada por la agencia de calificación Morningstar DBRS tras la conclusión de esta operación.