Fede Vidal: "Estamos decepcionados porque soñábamos con ganar la competición"

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol sala, Fede Vidal, reconoció su decepción tras caer en las semifinales del Europeo a manos de Portugal (3-2) y lamentó no haber tenido algo más de acierto cuando vencían 0-2 a la vigente campeona continental.

"España no se desconectó, los jugadores que tenemos no se desconectan. Mirando el resultado, por supuesto que la gente hablará de esas cosas, pero fue un partido muy igualado. Creamos algunas buenas ocasiones y, si las hubiéramos aprovechado, el partido podría haber sido diferente", analizó Vidal tras la derrota.

"Por supuesto, no es lo que queríamos. Portugal demostró mucha fuerza. En la segunda parte, Portugal subió de nivel, algo que no ocurrió en el Mundial, cuando tuvimos el control durante todo el partido", indicó el seleccionador nacional, que no ocultó su dolor tras la remontada lusa.

"Estamos decepcionados porque soñábamos con ganar la competición y no va a ser así", finalizó Vidal, que pone ya la mirada en el encuentro por el tercer puesto que les medirá a Ucrania este domingo (14.30 horas) en busca del podio en los Países Bajos.