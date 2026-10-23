Fermín: "El discurso del Real Madrid con la polémica cansa un poco"

Fermín López, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atacante del FC Barcelona Fermín López confesó que "el discurso" del Real Madrid con "la polémica" arbitral "cansa un poco", pero que el equipo blaugrana no entra en eso, antes de un Clásico donde confían en "controlar las emociones" y "ganar".

"Es un partido que da igual cómo se llegue, puede ganar cualquiera. Somos dos grandes equipos. Tenemos que estar enfocados en hacer nuestro juego, controlar las emociones, los detalles, y seguro que haremos un gran partido, y ojalá ganar", dijo este viernes en declaraciones a TVE, que recoge Europa Press.

Fermín destacó a Thibaut Courtois, porque "da muchos puntos y hace muy buenas paradas", y a Kylian Mbappé, por "diferencial" y meter "muchos goles", pero afirmó que tendrán "que controlar como equipo a todos ellos" este domingo en el Spotify Camp Nou. Además, el jugador culé fue preguntado por la polémica con los árbitros y las quejas del club blanco.

"No entramos en esas polémicas. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos ganando, estamos jugando bien, transmitiendo unos valores que son los que representan al Barça. Si ellos quieren traer ese discurso, al final les va bien a veces la polémica, o que si nosotros estamos jugando bien, entrar en esa polémica, pero nosotros no entramos", apuntó.

"El discruso ese cansa un poco, en el campo estamos demostrando el nivel que tenemos, y no creo que sea justo entrar en ese discruso cuando las cosas nos van bien. No nos gusta entrar en eso a nadie del club", añadió, contento por el "protagonismo y confianza" que le da Hansi Flick y convencido de que el Balón de Oro para Lamine Yamal sería lo justo y merecido ya que "es el mejor".