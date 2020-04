Fichajes fallidos: Faubert, medio minuto de 'siesta' y 54 de juego en el Real Madrid

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

QUIÉN: Julien Faubert (Le Havre, 1/08/1983).

CUÁNDO: Enero a junio de 2009.

MOVIMIENTO: Cedido por el West Ham al Real Madrid.

CONTEXTO: En una temporada 2008/09 en la que el Real Madrid no iba bien en la Liga, campeonato que había ganado en los dos últimos años, pero víctima del inicio del 'Pep Team', se apostó en el mercado de invierno por Faubert, un carrilero diestro que podía actuar como extremo o como lateral, que fue presentado con vitola de estrella y que, lejos de brillar, se apagó hasta apenas ver, aquel año 2009, al eterno rival blaugrana conquistar el triplete.

RENDIMIENTO: Faubert aterrizó en Madrid el 31 de enero de 2009, en el último día del mercado de invierno. En el banquillo estaba Juande Ramos, tras la destitución de Bernd Schuster. En el palco, Vicente Boluda (recordado por el 'chorreo' que auguraba al Liverpool y que se le volvió en contra) era presidente accidental tras la dimisión de Ramón Calderón. Un club a la deriva que quiso ver en Faubert a un timonel, cuando apenas habría divisado tierra desde lo alto del palo mayor. "Quiero jugar el mayor número de encuentros posible y demostrar que puedo ser un jugador válido para el Real Madrid. Mi objetivo es ganar algún título, es para eso para lo que he venido al Real Madrid", aseguró el francés, también internacional con Martinica, a su llegada al Santiago Bernabéu.

Lejos de ganar esos títulos soñados, tuvo un rendimiento pésimo. No fue convocado para los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, con dos derrotas blancas (0-1 y 4-0). En Liga, no entró en la lista en un total de 10 partidos y sí entró en la convocatoria en 8 jornadas, aunque tan sólo pudo jugar 54 minutos repartidos entre dos duelos: 30 minutos frente al Racing (victoria por 1-0) y 24 ante el Athletic Club (triunfo 2-5).

Dos partidos, dos victorias, pero sin incidencia en el juego. Tan sólo 54 minutos de juego, y medio minuto de 'siesta' que le dieron mucha más notoriedad y presencia mediática, aunque en el aspecto negativo. Fue, ya con la Liga perdida, en el campo del Villarreal cuando, tras calentar a desgana y ver que no jugaría, se fue al banco y optó por cerrar los ojos. Daría, a muchos, su gran legado; la 'siesta blanca'.

"Mientras estaba en el banquillo cerré los ojos como 30 segundos. Pensaron que me había quedado dormido porque no jugaba. El presidente me dijo que debía tener cuidado porque había cámaras y fotógrafos por todas partes. Definitivamente, aprendí mucho de aquella experiencia", reconoció años después.

Faubert, además de por ese lance en el banquillo, cuenta entre sus anécdotas que fue el primer heredero del '10' de Zinédine Zidane en la selección gala. Fue en su primer y único partido como internacional francés, y logró marcar, eso sí. Y eso que no esperaba ni ir convocado. "Lo más divertido es que nadie me había avisado de que me iban a convocar. Estaba viendo la televisión, vi que habían dado la lista y vi mi puto nombre. Miré en Internet porque creí que se habían equivocado, pero no, era oficial", explicó.

¿Y DESPUÉS?: Una vez terminada su cesión en el conjunto madridista, el francés retornó al West Ham United donde gozó de más oportunidades y pudo volver a disfrutar del fútbol. En 2012, dejó el club inglés y comenzó una carrera de trotamundos que le llevó a pasar por ligas importantes como Turquía, Francia o Escocia, antes de emprender aventuras en Finlandia o Indonesia. El pasado verano volvió a Francia para jugar en la Cuarta División en las filas del Fréjus-Saint-Raphaël FC