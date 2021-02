La FIFA prolonga las medidas temporales sobre la cesión de jugadores y los periodos de inscripción

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La FIFA anunció este viernes que, teniendo en cuenta "los desafíos que sigue causando la pandemia de COVID-19", ha decidido "proporcionar más flexibilidad a la cesión de jugadores para las selecciones nacionales y la inscripción de jugadores en clubes que disputan competiciones que aún sufren los efectos de la pandemia".

El Bureau de la FIFA ha decidido ampliar las enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores relativas a la cesión de jugadores a los combinados nacionales hasta finales de abril de 2021 del siguiente modo:

"Las enmiendas temporales se aplican a todos los periodos del calendario internacional de fútbol masculino, de fútbol femenino y de futsal hasta el final de abril de 2021. En todos los partidos internacionales que se disputen, se deberá aplicar el documento de la FIFA 'El regreso del fútbol: protocolo de partidos internacionales' o un protocolo análogo de la confederación correspondiente que cumpla con el citado documento", dice.

"Las disposiciones relativas a la cesión de jugadores a las selecciones nacionales mencionadas en el anexo 1 se aplicarán normalmente, salvo si existe un periodo obligatorio de cuarentena o autoaislamiento de al menos cinco (5) días, existe una restricción de viaje, las autoridades competentes no han concedido una exención especifica relativa a las mencionadas decisiones a los jugadores de una selección nacional", añade.

Además, el Bureau de la FIFA decidió "prolongar las medidas transitorias introducidas el pasado año con respecto a la inscripción de jugadores". Por tanto, los jugadores podrán inscribirse en un máximo de tres clubes y jugar partidos oficiales en tres clubes en la misma temporada.

Mientras, las Federaciones podrán "solicitar ampliar o enmendar la fecha de inicio y finalización de su temporada en cualquier momento; solicitar ampliar o enmendar sus períodos de inscripción que ya han comenzado, siempre y cuando su duración no supere el límite máximo (es decir, 16 semanas); y solicitar enmendar o aplazar sus períodos de inscripción que no hayan comenzado, siempre y cuando su duración no supere el límite máximo (es decir, 16 semanas)".

"La FIFA, las confederaciones y las federaciones miembro seguirán analizando la situación mundial y trabajarán juntas para proteger la salud de todos los participantes en los próximos partidos internacionales", termina el organismo que rige el fútbol mundial en su comunicado oficial.