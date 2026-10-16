FIFA sanciona a la RFEF por los cánticos de 'el que no salte es musulmán' del España-Egipto

Archivo - Imagen del amistoso entre España y Egipto de marzo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 16 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido sancionada con la FIFA con una multa económica y con el posible cierre parcial del estadio que acoja su próximo partido amistoso internacional por los ofensivos cánticos que se escucharon en el España-Egipto del pasado mes de marzo en el RCDE Stadium de Barcelona.

Este partido, celebrado el 31 de marzo, una parte de la afición local coreó 'el que no salte es musulmán' a pesar de que se mostraron mensajes contra la discriminación en las pantallas gigantes y se hicieron anuncios durante el descanso instando a los aficionados a que dejaran de corear esos cánticos.

La Comisión de Disciplina de la FIFA concluyó que estos cánticos "utilizan claramente la identidad religiosa como medio para distinguir y discriminar al equipo contrario" y afirmó que un observador razonable y objetivo consideraría la palabra "musulmán" usada en este contexto "como un indicador de exclusión y burla".

De este modo, la RFEF ha sido multada con 20.000 dólares (más de 17.700 euros) y se le ha ordenado cerrar el 15 por ciento del estadio para su próximo partido amistoso de la selección masculina absoluta, o bien ocupar ese porcentaje de asientos con grupos comunitarios o de interés especial, como familias, estudiantes y organizaciones contra la discriminación, previa aprobación de la FIFA.