La FIFA sanciona a Zico y Hossam Hassan por sus declaraciones tras su eliminación ante Argentina en el Mundial

Archivo - Mostafa Zico, jugador de Egipto, marca un gol a Argentina en los octavos de final del Mundial. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN, 20 Oct. (dpa/EP) -

El centrocampista egipcio Mostafa Zico ha sido sancionado con cinco partidos y el seleccionador, Hossam Hassan, con tres, a raíz de los incidentes ocurridos tras la eliminación de Egipto del Mundial a manos de Argentina, según informó la Federación Egipcia de Fútbol.

En un comunicado, avanzaron los cinco encuentros de suspensión para el futbolista y tres para el técnico, mientras que el director técnico de la selección, Ibrahim Hassan, también fue sancionado con otros tres partidos por el organismo rector del fútbol mundial, aunque la Federación africana ha presentado una solicitud al Comité Disciplinario de la FIFA para "obtener los motivos y justificaciones detallados de las decisiones emitidas, con el fin de estudiarlas y evaluar la situación jurídica", para preparar su posterior recurso "de conformidad con la normativa aplicable".

Argentina venció (3-2) en la eliminatoria de octavos de final a los 'Faraones' en el Mundial de este verano, un encuentro que terminó con la delegación egipcia furiosa con el árbitro francés François Letexier y sus asistentes.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, en la rueda de prensa posterior al partido, denunció un trato "injusto" en el encuentro. "Ha sido una injusticia. Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en liza", expresó. "Os lo prometo: en cuanto vuelva, no volveré a seguir los partidos de este Mundial. Esa es mi lucha interior, mi protesta interior, mi propia forma de alzar la voz y de plantar cara", agregó.

Mientras que el autor del segundo tanto egipcio, Zico, también criticó la actuación arbitral. "Es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 0-2. El torneo está amañado. No estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro", aseveró tras el partido.

Así, Egipto presentó una queja oficial ante la FIFA por la actuación arbitral al día siguiente del partido y solicitó que se inhabilitara a Letexier para el resto del torneo. Sus principales protestas se centraban en que, antes del gol de la victoria de Enzo Fernández (3-2) en el tiempo de descuento, el jugador argentino Alexis Mac Allister derribó a Hamdi Fathi en el área de penalti del otro extremo del campo, acción por la que Letexier no pitó penalti.