Figo, sobre el Clásico: "El Real Madrid seguramente tendrá opciones a la contra"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid y FC Barcelona Luis Figo cree que el conjunto madridista "seguramente" tenga opciones a la contra en el Clásico, que se disputa este domingo 25 de octubre (21.00 horas), y además admitió que si hubiera coincidido con Lamine Yamal, le hubiera tocado "cambiar de posición".

"Si hubiéramos coincidido -con Lamine Yamal-, quizá me habría tocado a mí jugar por la izquierda y cambiar de posición. Tenía un talento increíble, pero los tiempos ahora son diferentes. Cuando llegué al Barcelona tenía apenas 22 años, era muy joven y sólo podíamos jugar de inicio tres extranjeros. Y no empecé jugando tanto. Eran otros tiempos", expresó Figo, embajador de Betfair .

Aun así, el ganador del Balón de Oro en 2000 bromeó que, con su nivel de hace 26 años, "podría haber sido titular en cualquiera de los dos equipos". "Si fuera el entrenador de cualquiera de los dos equipos, me pondría. No puedo decir otra cosa, si no lo digo yo, nadie lo dirá", expresó.

Con la mirada puesta en el Clásico, el luso también analizó el plan de Mourinho para frenar a Lamine Yamal, ya que conoce muy bien a su compatriota tras haber coincidido en el Inter de Milán en su última etapa como futbolista. "Creo que cada vez se ven menos marcajes individuales en el campo. Lógicamente tú marcas al jugador que más cae sobre tu zona, en este caso el lateral izquierdo. Lo de hacerle marcaje individual por todo el campo sería una locura", analizó.

"Es más fácil que haya atención específica sobre un futbolista, en este caso, Lamine cuando está cerca de tu posición. Y en ese momento tienes más concentración en ese instante, más que pensar en marcarle por todo el campo", añadió sobre el posible planteamiento de partido.

Asimismo, Figo, que coincidió en el FC Barcelona con José Mourinho cuando era asistente, cree que el de Setúbal podría haber sido "un buen entrenador" para el conjunto azulgrana. "Ya se habló de él antes de que se contratara a Guardiola. Sería porque pensaban que tenía condiciones para dirigir al Barça", explicó.

"A lo mejor cuando coincidí con él no tenía la experiencia, pero pasado tiempo, con lo que ganó después, seguramente sí (habría sido un buen entrenador del Barça), porque tenía capacidad y conocimientos. De haber vuelto, conocía la filosofía del club, conocía al equipo", añadió, mientras que admitió que, de todos los entrenadores que lo dirigieron durante los clásicos, el que más lo marcó fue Cruyff.

"Lo recuerdo con mucho cariño. Fue mi primer entrenador fuera de Portugal. Coincidimos en su último año entrenando. Y fue una experiencia increíble estar bajo sus órdenes", admitió el portugués.

Ahora, con el FC Barcelona-Real Madrid de este domingo, el exfubtolista madridista y 'culer' defendió que acabará en un empate a dos "con goles de Raphinha y Lamine y Bellingham y Mbappé". "El Barça es un equipo de ataque, siempre mete goles. El Real Madrid seguramente tendrá opciones a la contra y Mbappé es un jugador al que le viene bien tener espacios por delante. Como el Barça siempre juega alto en términos de creación de juego, creo los tendrá. Bellingham también sabe llegar desde segunda línea", argumentó.

También comparó las virtudes de delantero centro de Mbappé y Raphinha con Ronaldo Nazario. "Quizá las características de Mbappé por potencia y velocidad se parece más a Ronaldo, pero ninguno es como él, es incomparable. Raphinha y Mbappé tienen sus propias características, pero la fisonomía y sus virtudes hacían a Ronaldo único", insistió Figo.

El campeón de Liga de Campeones (2002) también ve difícil que un jugador del Barcelona o Real Madrid fiche por el eterno rival, como lo hizo él en el año 2000. "Seguramente sea muy difícil que vuelva a haber un fichaje del Real Madrid al Barcelona o viceversa, especialmente después de lo que pasó conmigo", opinó, ya que actualmente las cláusulas de rescisión son "altísimas".

Asunto diferente es que Real Madrid y Barça se puedan disputar un mismo jugador, como ha pasado con Rodrigo Hernández 'Rodri', finalmente incorporado por los azulgranas. "Al Barça le viene muy bien por su filosofía y sistema de juego y en el Real Madrid también habría encajado fantásticamente bien por la calidad que tiene", zanjó.