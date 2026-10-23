Flick afronta su primer Clásico ante Mourinho con dudas en defensa

Archivo - Raphinha, Eric Garcia, Dani Olmo y Xavi Espart en un entrenamiento del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, deberá analizar bien su alineación para recibir este domingo al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, a las 21.00 horas en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, al tener pocas certezas, salvo en ataque, y muchas dudas en la medular y en una defensa donde tiene puesto todo su empeño, con la gran incógnita del lateral derecho.

En el que será su primer enfrentamiento contra José Mourinho en un Clásico, tras haber firmado un balance previo de seis victorias y una sola derrota ante el conjunto madridista, el técnico alemán cuenta con las bajas confirmadas de Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen y Roony Bardghji, mientras que Jules Koundé se mantiene como duda por su esguince en el tobillo izquierdo sufrido en París.

Los 'culers', además del 4-2 encajado en el Parc des Princes que conlleva el decir adiós a la racha triunfal de once partidos previos ganados en este arranque de temporada, también perdieron en ese duelo a Dani Olmo, que estará un mes de baja aproximadamente. Baja importante que se suma a las de Eric Garcia, caído en el 2-5 al Real Betis en la última jornada liguera.

Ante esta situación de la plantilla, el cuerpo técnico ha completado la preparación semanal llamando a cuatro futbolistas del Barça Atlètic: Abdelkarim, Àlex Campos, Orian Goren y Ebrima Tunkara, aunque todos ellos quedan descartados para el once inicial salvo sorpresa mayúscula.

En la portería, Joan Garcia es claramente el guardameta titular para el Clásico. La composición de la línea defensiva estará determinada por el estado físico de Xavi Espart, quien ha evolucionado de forma favorable de sus molestias en el tobillo tras jugar en París y parte con opciones de ser el lateral diestro titular, sobre todo si no se recupera un Jules Koundé que no ha entrenado con sus compañeros al principio de la semana.

Mientras, el portugués João Cancelo se perfila para ocupar el lateral zurdo por su profundidad, salvo que Flick confíe esta vez en un Alejandro Balde que apenas está teniendo protagonismo, pero que tiene un perfil más defensivo. Y la pareja de centrales formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín, ya recuperado, parece intocable al no poder contar con Eric Garcia. De ser baja Espart, la alternativa pasaría por trasladar a Cancelo a la derecha y poner a Balde en la banda izquierda.

En el centro del campo Rodri Hernández apunta a regresar al once inicial tras ser suplente en París, acompañado por el canario Pedri González en la creación. La ausencia por lesión de Olmo otorga ventaja a Fermín López para actuar en la zona interior como mediapunta, tras su titularidad ante el PSG, si bien Flick dispone de las opciones de Marc Bernal, Gavi y Frenkie de Jong para 'jugar' al despiste.

Pero es en el tramo ofensivo donde hay menos dudas. Lamine Yamal y Anthony Gordon se perfilan como los extremos titulares por las bandas derecha e izquierda, respectivamente, con Raphinha como delantero centro siendo ese 'falso 9' móvil tan peligroso que estaba siendo antes de la lesión, de la que está ya recuperado.

No obstante, la eventual entrada de Gabriel Jesus en el puesto de delantero centro desplazaría a su compatriota a un costado, variante táctica que situaría a Gordon en el banquillo como opción alternativa para el ataque barcelonista, siendo también el alemán Karim Adeyemi, en estado de gracia, un posible revulsivo.