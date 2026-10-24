Flick: "Tengo buenas sensaciones, pero debemos defender mucho mejor que en París"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que tiene "buenas sensaciones" de cara al Clásico de este domingo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, pero ha advertido de que deberán "defender mucho mejor que en París", además de recalcar que confía "plenamente" en los árbitros.

"Tengo buenas sensaciones. Se han recuperado y están listos para este partido", declaró en la rueda de prensa previa, en la que reconoció que han aprendido cosas de la derrota en 'Champions' ante el PSG. "Por supuesto que sí. Hemos estado hablando con los jugadores de ello, analizamos el partido. Hicimos cosas muy bien, pero también hay otros aspectos del juego que debemos mejorar. Tenemos que crecer como equipo y mañana jugamos contra uno de los mejores del mundo. Será una muy buena oportunidad para seguir creciendo, para seguir desafiándonos, para demostrar nuestro juego y para crecer como equipo", recalcó.

Además, insistió en que un Clásico es "diferente". "Es el mejor partido que puede ofrecer este deporte. Todo el mundo tiene los ojos puestos en este partido, millones de personas de diferentes culturas, de diferentes generaciones, todas conectadas por este partido, es increíble. Es mucho más, se ganan solo tres puntos, pero yo creo que es mucho más que eso. Es fantástico poder formar parte de esto y todos los que participan de mi equipo saben cómo queremos jugar. Estamos listos, tengo confianza en mi equipo y estoy convencido", afirmó.

Sobre qué Real Madrid espera, aseguró que "un equipo con mucha confianza, porque es "un gran club con grandes jugadores y un gran entrenador". "Tienen jugadores fantásticos, de enorme calidad, sobre todo en el último tercio del campo, y esto es lo que espero. Espero que tengan confianza como han demostrado en estos últimos partidos, lo bien que lo han hecho. Tendremos que ocuparnos de ello y estar listos", advirtió.

Sin embargo, el técnico alemán no quiso entrar en polémicas sobre las quejas sobre los árbitros del club blanco. "Yo confío plenamente en los árbitros. Yo diría que es un arbitraje de calidad el que vemos y cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es muy importante que protejamos a los nuestros y también a los que participan de este deporte, a los árbitros también", dijo. "Yo prefiero centrarme en preparar a mi equipo de cara al Clásico, así que no me preocupan este tipo de cosas. Sé que tiene que ver con titulares y no quiero ningún titular. Simplemente quiero centrarme en mi equipo", añadió.

En otro orden de cosas, alabó a su homólogo José Mourinho. "Tengo el mayor respeto por él. Cuando uno gestiona equipos a este nivel durante tantos años y demuestra los éxitos, hablamos de calidad. Lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado. Cuando estuve en la selección de mi país, con Löw, estuvimos en Madrid, teníamos algunos jugadores y le visité, y lo que puedo decir es que cada jugador de la selección que estuvo a sus órdenes habla maravillas y con gran respeto de él. Yo opino lo mismo. Es un colega, un compañero de profesión con éxito y un gran compañero", indicó.

También advirtió del peligro del Real Madrid en jugadas de estrategia. "Sabemos cuáles son sus puntos fuertes. Sabemos que en las jugadas preparadas son uno de los mejores equipos que hay. Y tienen la calidad, en el aspecto físico también, tienen jugadores muy fuertes, muy potentes, Lo hemos estado hablando hoy y ensayando también. Tendremos que defender mucho mejor de lo que lo hicimos en París, espero poder demostrarlo mañana", expresó.

"Lo más importante para nosotros es que nos posicionemos bien sobre el terreno de juego, tanto con balón como sin balón. Y sin balón necesitamos garantizar la distancia correcta entre los jugadores, mantener la defensa compacta, presión sobre el jugador con balón... Eso es lo más importante, y sobre todo cuando juegas con una línea de defensa adelantada. Si lo hacemos todo bien, para esa última línea defensiva será mucho más fácil defender las jugadas. Cubarsí y Gerard -Martín- están jugando muy bien esta temporada, lo están haciendo bien, increíble. Ambos hablan, juegan, están creciendo juntos, y estoy muy contento", continuó.

"NO QUEREMOS ARRIESGAR CON KOUNDÉ"

Por otra parte, Flick confirmó que no podrá contar con Jules Koundé, además de hablar de Dani Olmo. "Jules no estará mañana. No queremos arriesgar con él; no llega en el momento adecuado, pero es una situación que hay que aceptar. En el caso de Dani, estaba en un muy buen momento. Estaba al 100%, estaba en forma, como en la última temporada. No ha tenido mucha suerte. Es una situación desafortunada, tal y como se lesionó además, pero hay que aceptarlo. Él no está contento con esta situación porque se va a perder muchos partidos. También tenemos a Fermín. Le vamos a echar de menos".

También habló de la posibilidad de que, sin el francés, Xavi Espart se asiente por la derecha. "Todos sabemos que él es un profesional, y hablamos de rendimiento, lo hizo muy bien en los últimos partidos. Tanto se juega por la izquierda como por la derecha, le da igual. Es un jugador increíble, pero también tiene margen de mejora. Yo le veo muchísimo potencial, hay que seguir trabajando en ello. Hoy por hoy el rendimiento es bueno, pero tiene que seguir así, demostrándolo, y vamos a seguir ayudándole", subrayó.

Por último, el preparador azulgrana analizó la importancia de Rodri Hernández, que pudo fichar por el Real Madrid. "Cuando vemos que tenemos la oportunidad de firmar a un jugador como Rodri, todo el mundo en el club estaba plenamente convencido de que nos iba a ayudar mucho. Es una pieza que nos da más, y lo hemos visto en los primeros partidos. Hemos visto cuál ha sido el impacto en el equipo y en el club, y estoy muy contento de que esté aquí. Junto con Pedri, nos aportan muchísima calidad en el centro del campo, y por eso está aquí. Todo el mundo está contento con esta situación", finalizó.