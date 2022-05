Francisco: "El objetivo no está conseguido"

"Sería una alegría inmensa celebrar otro año en Primera, hemos llegado hasta aquí con trabajo y ambición"

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, advirtió de que el conjunto franjiverde aún "no" ha logrado el objetivo de la permanencia en LaLiga Santander, y que buscará este miércoles (21:30 horas) contra el Atlético de Madrid en el Martínez Valero un triunfo que le permita "celebrar" otro año en la élite del fútbol español.

"Para nosotros sería una alegría inmensa celebrar que estamos otro año en Primera. Pero va a ser muy complicado porque nos enfrentamos a un rival que viene de ganar al Real Madrid. Intentaremos ponérselo muy difícil para lograr algo importante. Hemos hecho un trabajo bueno, pero no está acabado", subrayó en rueda de prensa.

Francisco insistió en que "quedan cosas por terminar" y expresó su deseo de "sacar todos los puntos posibles" en las tres jornadas que quedan del curso. "Siempre me quiero jugar algo. Todo el mundo valora la situación en la que estamos. No se ha llegado por suerte sino por trabajo y ambición", destacó.

Con las bajas seguras del central Gonzalo Verdú por lesión y del delantero Ezequiel Ponce por la roja directa que vio en Cádiz, el técnico blanquiverde informó de que el lateral colombiano Johan Mojica "va a a estar disponible" y que están "muy pendientes" del retorno del ariete argentino Lucas Boyé.

"Él mismo va a decidir jugar o no. Olaza también está disponible. Salvo Gonzalo (y Ponce, por sanción), el resto va estar. Tenemos alternativas para completar un once con garantías para enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la categoría", celebró.

Lejos queda ya la mala imagen ofrecida en el tramo final del partido ante el Cádiz (3-0) en el Nuevo Mirandilla, condicionada, según él, por la expulsión de Ponce. "Fueron diez minutos en los que te meten tres goles y nos vinimos jodidos porque no es la imagen que tenemos que dar. El condicionante de la expulsión fue un duro golpe. Pero de los últimos 4 partidos hemos sacado 7 puntos y ahora tenemos que centrarnos en lo nuestro", dijo.

A su juicio, conseguir el objetivo de la permanencia a dos jornadas del final "sería un éxito". "Hay duelos directos y tenemos que sacar adelante lo nuestro. La preparación del partido no cambia a nivel táctico. Nosotros estamos pendientes de nosotros mismos y manejar nuestras armas. Lo que pase en otros campos no está en nuestras manos, pero si conseguimos la victoria no tenemos que mirarlos", reseñó.

"EL CHOLO ES UN REFERENTE, UNO DE LOS MEJORES DEL MUNDO"

Por otro lado, el entrenador almeriense señaló que hablar del 'Cholo' Simeone es hacerlo de "un referente". "Podemos decir si es defensivo o no, pero siempre está peleando por las finales y la liga. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Tenemos que enfrentarnos al Atlético no pensando que nuestro objetivo está conseguido, el objetivo es sacar tres puntos", insistió.

Respecto a su posible renovación como entrenador del Elche, Francisco subrayó la "relación fantástica" que tiene con el propietario del club, Christian Bragarnik. "Entiendo que va ser bueno para una cosa u otra. Estoy encantado, me siento valorado, respetado y muy cómodo. El club lo sabe. Llegado el momento se hará y no habrá problemas. Disfruto viniendo al Martínez Valero a trabajar y ojalá lo siga haciendo mucho tiempo", comentó.