Francisco: "El trabajo defensivo tiene que ser enorme"

Publicado 08/12/2018 14:53:30 CET

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Huesca, Francisco Rodríguez, insistió en lo "difícil" del duelo de este domingo ante el Real Madrid, un partido también "bonito de jugar" en el que buscarán llegar con opciones al final con un "trabajo enorme en defensa" y a pesar de las bajas.

"Es un partido que a todo el mundo le apetece jugar. Un partido difícil, pero también bonito de jugar", indicó en la rueda de prensa previa a la visita del campeón de Europa a El Alcoraz. Francisco señaló el problema de las bajas y el momento malo que atraviesan.

"Hay muchos jugadores que no van a poder estar, con los que estamos vamos a poner las cosas difíciles. Somos el colista pero somos profesionales y vamos a buscar el mejor resultado para nosotros y dar la cara ante un buen equipo. Con el nombre solo no se gana, el Madrid está haciendo bien las cosas, me preocupa todo", dijo.

"Somos uno de los equipos que más llegamos a área contraria. Vamos a sacar lo mejor de nosotros. La eliminatoria de Copa ha sido un resultado contundente y no hemos dado lo mejor, pero ha quedado fuera y nos centramos en nuestro objetivo real que es la liga", añadió.

El técnico del Huesca apeló a un "trabajo defensivo enorme".

"Tenemos muchas bajas y sacar un sistema que me hubiera gustado es difícil. El trabajo defensivo tiene que ser enorme, estamos encajando goles en todos los partidos. Defender y atacar lo vamos a hacer todos y lo importante es creer en nosotros", comentó.

"Que venga el Madrid aquí es una fiesta, pero vamos a intentar que esa fiesta sea porque nuestra gente salga orgullosa de nosotros. Intentar hacer un partido largo y llegar con opción al final de sumar algo positivo. Sabemos lo que queremos hacer, lo que nos hace falta son los resultados que nos hagan más fuertes", añadió.