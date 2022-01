Franco: "La historia del Real Madrid no hubiera sido tal y como es sin una figura de la talla de Paco Gento"

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, indicó este martes que "la historia del Real Madrid no hubiera existido tal y como es sin una figura de la talla de Paco Gento" tras el fallecimiento del exjugador merengue, acreedor de seis Copas de Europa y presidente de honor de la entidad blanca.

"Hoy nos ha dejado una figura irrepetible en la historia del Real Madrid y del fútbol español. Aparte de los muchos títulos que ha conseguido, por cierto en momentos en donde había menos competiciones, Paco Gento representaba los valores -a mi juicio- más importantes del mundo del deporte: como son la fidelidad, la lealtad y el amor a unos colores", apuntó Franco.

"La historia del Real Madrid no hubiera existido tal y como es si no hubiera existido una figura de la talla de Paco Gento. No hay que olvidar que él y sus compañeros de generación han escrito unas páginas gloriosas, que ha supuesto un punto de inflexión en la historia del Real Madrid", añadió el Secretario de Estado para el Deporte.

Además, Franco subrayó que "a partir de ese momento, el Real Madrid ha sido un referente no solamente en el fútbol español, si no también en el fútbol europeo". "Por ejemplo las Copas de Europa no se entenderían sin la existencia de Paco Gento, que no olvidemos que ha conseguido seis Copas de Europa", recordó.

"Es algo que tardaremos mucho en volver a ver. Ante esta pérdida tan dolorosa quiero hacer llegar mi más sentido pésame a la familia madridista, pero también por supuesto también al conjunto del fútbol español y de manera muy especial a sus familiares y amigos. Ha sido una gran pérdida, una pérdida irreparable", finalizó Franco.