De la Fuente: "Desde la victoria se trabaja mejor, podemos conseguir grandes éxitos"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, confesó que "desde la victoria", en su debut este sábado con un 3-0 sobre Noruega, se "trabaja mejor", tres puntos para iniciar con buen pie la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 y un triunfo que da base y confianza a su nuevo proyecto.

"Hay que seguir creciendo. Estoy muy contento, en cuatro días se ha empezado a ver cómo utilizamos mecanismos. Empiezan a verse situaciones que estamos trabajando. Este equipo puede dar mucho más, iremos mejorando en todos los aspectos", dijo en rueda de prensa.

En La Rosaleda, el héroe fue un Joselu que, en tres minutos de debut, firmó dos goles casi sin respiro para dejar la goleada. "Es importante tener muy buenos jugadores. Soy un afortunado. Celebro mucho el debut de Joselu, es mérito suyo. Está con una confianza fantástica y lo celebro también por poderlo tener y que salga con esa concentración los minutos que ha tenido", afirmó.

"Pretendo sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Es muy importante la actitud con la que sale el futbolista.

No sé si es plan B, C o lo que sea. Las sustituciones están para eso, para que aporten algo que falta al equipo. Es una virtud que sean capaces de darle un toque diferente, leer el partido y aportar", añadió.

El técnico riojano reconoció así el buen resultado de los cambios, como también Yeremi y Oyarzabal fueron "determinantes" o un Dani Ceballos que abrió el centro del campo. "Es sacar rendimiento a una plantilla. Cada uno tiene sus características. Una plantilla muy versátil", insistió.

"Llevamos cuatro días trabajando juntos. Los resultados hay que ganarlos. Hay que dar valor a cualquier tipo de victoria. En este caso ante un rival muy duro. Hemos ido entendiendo el partido, de menos a más, con la sensación de equipo que hemos dado", dijo.

Por otro lado, De la Fuente reconoció que no fue un partido brillante pero el triunfo ayuda a trabajar con tranquilidad, pensando ya en el duelo contra Escocia el martes. "Desde la victoria se recupera uno mejor, se trabaja mejor y se corrigen cosas de mejor manera. Estoy muy tranquilo, sé que no me voy a equivocar con estos jugadores", comentó.

"Nos ha costado mucho generar juego en el primer tiempo. Queríamos jugar entre líneas, con Aspas, pero luego hay un equipo enfrente que contrarresta todo. En el segundo tiempo ha salido bien con otras características. Estoy muy feliz, me he sentido como un debutante. Podemos conseguir grandes éxitos. No ha sido un partido sublime, pero bien jugado y nos da tranquilidad para seguir trabajando en el futuro", añadió.

Además, el preparador de la 'Roja' apuntó que si Noruega se queja por la ausencia de Haaland, él también puede lamentar bajas. "Haaland es un gran futbolista, no sé lo que hubiera pasado. Sabíamos que Noruega iba a tener sus oportunidades. El fútbol tiene esos tiempos, también yo me podría acordar de Pedri, Gerard o Bryan Gil", terminó.