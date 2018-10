Fútbol.-(Amp.) RFEF recuerda al CSD los acuerdos de la Asamblea, pero no pide de forma expresa el aplazamiento electoral

Actualizado 31/03/2008 21:01:23 CET

"No podemos emplear la palabra 'pedir', nos lo prohíbe el Código Modelo, pero el espíritu es ése", dice el portavoz federativo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) remitió hoy un escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que le comunica los acuerdos adoptados por la Asamblea General celebrada el pasado 3 de marzo en el que se aprobó la celebración en las próximas elecciones para el último trimestre del año.

Desde la RFEF se ha decidido enviar este escrito "en aras a la concordia institucional", "dando cuenta del acuerdo aprobado en la Asamblea", según confirmaron a Europa Press desde el organismo federativo.

Sin embargo, en la carta firmada por el secretario general de la RFEF, Jorge Pérez, que se remitió esta misma tarde al CSD no se solicita de forma expresa el aplazamiento de las elecciones más allá de la Eurocopa de fútbol de este año, debido a que, según la Federación, se lo "prohíbe" el Código Modelo de la Federación Internacional (FIFA).

"No podemos decir que pedimos el aplazamiento porque nos lo prohíbe el reglamento FIFA, que no permite la ingerencia de los Gobiernos, y la Orden Ministerial lo es, pero ése es el espíritu. Sin ser una petición expresa estamos manifestando el deseo del fútbol español", comentaron a Europa Press fuentes de la RFEF.

En este sentido, la Federación Española confía en que el Consejo Superior de Deportes "sea sensible" a este deseo y confía en que no se inicie un proceso de inhabilitación de su presidente, Ángel María Villar, por no acatar la Orden Ministerial dictada el pasado mes de diciembre.

"Pensamos que el Consejo va a decir que sí. El señor Lissavetzky tiene que ser sensible a este deseo del fútbol español, aunque no empleemos la palabra 'pedir' y conceda esta prórroga del inicio del proceso electoral", añadieron las mismas fuentes federativas.

Hoy 31 de marzo expiraba el plazo para convocar elecciones dictado por la Orden Ministerial del pasado diciembre para todas las Federaciones que no se hayan clasificado para los Juegos Olímpicos de Pekín, pero en este escrito la RFEF recuerda el respaldo mayoritario del fútbol a su convocatoria en noviembre.