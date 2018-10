Fútbol.- Badiola, sobre la compra de partidos: "Lo que ha salido a la luz es un diez por ciento de lo que hay"

Actualizado 10/12/2008 16:20:39 CET

Pide "tolerancia cero" con el amaño de los resultados

SAN SEBASTIÁN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, aseguró hoy que los datos que hizo públicos sobre el presunto amaño del partido entre Málaga y Tenerife de la pasada campaña "es un diez por ciento de lo que hay" y proyectó a los medios de comunicación presentes en la comparecencia de prensa un video de alrededor de ocho minutos que recogía las jugadas más "sospechosas" de dicho encuentro.

"Lo que ha salido es un diez por ciento de lo que hay, y lo demás lo sacaremos cuando queramos y creamos que lo debemos sacar como hicimos el pasado martes", aseguró Badiola, que añadió que "de aquí en adelante" harán lo mismo hasta que recurran a la Fiscalía Anticorrupción. "Tolerancia cero con la compra de partidos", espetó.

Respecto a Jesuli, el máximo dirigente del club txuriurdin quiso mostrar "máximo apoyo a una persona que seguro que lo está pasando mal y que dio un paso adelante para denunciar esto", y entiende pero no comparte "que le tiemblen las piernas ahora".

"Seguramente a cualquiera de nosotros o de vosotros nos pasaría lo mismo con las presiones que debe estar viviendo este hombre, máxime cuando hizo todo (la supuesta confesión) sin cobrar absolutamente nada (por parte de la Real Sociedad). Me da igual si os lo creéis o no es lo que creéis, me da exactamente igual", concluyó Badiola.