Fútbol.- Clemente acusa a los medios, especialmente de Madrid, de convertirle en "el racista número uno de España"

Actualizado 27/01/2006 18:05:02 CET

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Athletic Club, Javier Clemente, acusó hoy a los medios de comunicación, especialmente de Madrid, de haberle convertido "en el racista número uno" de España con el tratamiento informativo que ha realizado de las declaraciones que el entrenador bilbaíno realizó tras el partido del Camp Nou hace dos jornadas de Liga.

"No tengo ninguna obsesión con los medios de Madrid ni miedo a ningún periodista de Madrid", comenzó defendiéndose Clemente, quien aseguró que esta semana tiene razones de fundamento para quejarse del tratamiento que los medios de comunicación de la capital hacen de sus declaraciones.

"Vengo de una semana en la que soy el racista número uno de España, y no lo soy. Ni lo soy ni lo he dicho, pero ustedes han interpretado y he salido yo perjudicado. Eso me lo ha dicho la prensa de Madrid, pero también un periodista de Bilbao, que hoy ha dicho: 'Clemente arremetió contra Eto'o'. ¿Alguno me ha oído hablar de Eto'o para algo?. Yo no he nombrado a Eto'o en 25 días, aparte de que mi relación con él es magnífica", se explayó. Esta es la razón principal que esgrimió Javier Clemente para decidir "diferenciar" entre prensa escrita, "que luego borra tacos y quita algunas palabras malsonantes", y radio y televisión, "que graban,van a Madrid y cortan un frase, sacan un trozo de otra y meten una pregunta que no se me ha hecho aquí", y dar dos ruedas de prensa separadas hoy en Lezama.

"Lo había hecho con esa intención porque mi asesor de imagen y mi jefe de marketing que recomendaban hacer eso, ya que en Europa se hace", explicó 'El Rubio', que finalmente ofreció una única comparecencia ante la 'amenaza' de "plante y boicot" de los periodista que cubren la información diaria del Athletic. "No tengo ningún problema en quitarlo", concluyó.