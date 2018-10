Fútbol.- Juanito reconoce que firmó su actual contrato con el Betis "un poco presionado"

Actualizado 27/01/2006 16:50:43 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Betis Juan Gutiérrez, 'Juanito', reconoció hoy que firmó "un poco presionado" su actual contrato con el equipo verdiblanco, por el cual cobra en función del número de partidos que dispute.

Juanito ha recibido algunas críticas en los últimos encuentros e incluso se ha especulado, con que su rendimiento estaría en relación con el hecho de no haber ampliado y mejorado ese contrato. El gaditano salió hoy al paso de ello, al tiempo que dejaba al descubierto su malestar con la actual vinculación contractual que le liga al club heliopolitano.

"Eso es un poco lo de siempre, prácticamente he jugado casi todos los partidos y en mi caso me viene perfectamente, porque tengo una cláusula por partidos jugados. Pero si soy un jugador importante me gusta que se me reconozca y, sin embargo, no veo ese reconocimiento económicamente. Deportivamente me encuentro bien en el Betis y sólo me queda seguir trabajando", manifestó.

Pero el zaguero continuó con su reivindicación de un mejor trato monetario por parte del club. "Así llevo tres años y muchas veces no me ha gustado que se me hayan echado en cara cosas, porque siempre he sido muy profesional en todos los partidos", recalcó.

Cuestionado por el motivo por el que firmó en su día ese contrato de condiciones tan desfavorables, el central fue igualmente claro en una extensa explicación.

"Todo el mundo piensa que nadie me ha obligado firmar mi contrato, pero tampoco es verdad, porque cuando llegué aquí tenía contrato con el filial y prácticamente me vi en la obligación de firmar. No es que me pusieran una pistola, pero bastante presionado sí que estaba y no firmé como hubiera querido. Tenía la promesa de mejoras según mi rendimiento; cuando era habitual en el primer equipo he jugado casi todos los partidos, soy capitán, he ido a la selección y estoy a expensas de ir a un Mundial. Más no puedo hacer", sentenció.

Por lo demás, Juanito no olvida que el Betis se mide el domingo en Liga a Osasuna. "Es un equipo que está jugando a un gran nivel y nos costará mucho trabajo sacar adelante este partido. Pero una vez eliminados de la Copa, nos tenemos que centrar absolutamente en la Liga hasta que llegue la UEFA en febrero", precisó.

Por lo demás, Juanito defendió a los delanteros del Betis de las críticas que, a su vez, reciben por su falta de efectividad ante el portal contrario.

"No le achaco todo a la falta de gol, sino que se han dado un cúmulo de circunstancias como la falta de Oliveira y otras lesiones que nos han limitado bastante", concluyó.