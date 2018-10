Fútbol/Liga BBVA.- (Previa) El Sporting quiere reencontrarse con el triunfo a costa de un Valladolid imparable

Actualizado 26/01/2007 15:45:21 CET

El Sporting de Gijón buscará reencontrarse con el triunfo y acercarse de nuevo a los puestos de ascenso de la Liga BBVA en su visita al líder de la competición, el Valladolid, mientras que el Xerez hará lo propio al recibir a Las Palmas en dos de los cinco partidos adelantados al sábado de la vigesimosegunda jornada de Segunda.

Así, en Zorrilla, el conjunto asturiano tendrá el difícil reto de infligir la primera derrota en las últimas 16 jornadas al líder destacado de la categoría de plata, que no pierde un encuentro en Liga desde que sucumbiese (2-3) en su campo ante el Salamanca en la sexta jornada.

El equipo rojiblanco, noveno a seis puntos del ascenso, no ha ganado todavía en 2007, lo que, tras tres derrotas consecutivas, los ha alejado de la cabeza de la clasificación en la que, por contra, los de José Luis Mendilibar se han reafirmado en la primera plaza (44 puntos) con tres triunfos seguidos.

Para el encuentro, que supondrá el regreso de Congo al que fuera su campo, los pucelanos no podrán contar con el delantero Toché, operado esta semana de una apendicitis, ni con Iñaki Bea en defensa, sancionado.

En una situación idéntica a la del equipo rojiblanco, aunque con un punto más, el Xerez confía en sumar su segundo triunfo consecutivo, después de romper, precisamente ante el Sporting, una racha de siete derrotas seguidas.

Los andaluces, que esta semana presentaron al interior izquierdo uruguayo Walter López, tendrán este fin de semana un compromiso, a priori más sencillo, ante Las Palmas.

Por su parte, los insulares, cuartos por la cola, no ganan un partido desde la jornada 15 y confían en aprovechar la irregularidad de los jerezanos para salir del descenso.

LORCA Y PONFERRADINA SE LA VUELVEN A JUGAR.

Además, por la parte baja de la tabla, el Lorca, la Ponferradina, Real Madrid Castilla, Albacete y Castellón se la vuelven a jugar. Los murcianos, frente al Numancia, son, en principio, quienes peor lo tienen ante un conjunto soriano que, a pesar de caer derrotados ante el Valladolid la semana pasada, sigue conservando sus opciones de ascenso intactas.

Por otro lado, la Ponferradina ante el Albacete y el Real Madrid Castilla frente al Castellón, protagonizarán, asimismo, sendos duelos directos por escapar de la zona de peligro en la que hasta diez equipos están implicados.

--PROGRAMA DE LA VIGESIMOSEGUNDA JORNADA.

Sábado.

18:30 horas. Xerez-Las Palmas. Caballero Herreros (C. Riojano). 18:30 horas. Valladolid-Sporting. Bernabé García (C. Murciano). 18:30 horas. Lorca-Numancia. Cerro Grande (C. Madrileño). 18:30 horas. Ponferradina-Albacete. Hevia Obras (C. Madrileño). 18:30 horas. Real Madrid Castilla-Castellón. González González (C. Castellano-leonés).

Domingo.

12:00 horas. Murcia-Salamanca. Sáez García (C. Navarro). 17:00 horas. Ejido-Ciudad de Murcia. Iglesias Villanueva (C. Gallego). 17:30 horas. Elche-Alavés. Piñeiro Crespo (C. Asturiano). 17:30 horas. Málaga-Hércules. Herráez Prieto (C. Catalán). 18:00 horas. Tenerife-Almería. Martínez Franco (C. Murciano). 19:00 horas. Vecindario-Cádiz. García Bestilleiro (C. Gallego).

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS PJ G E P GF GC PTS.

1. Valladolid 21 13 5 3 34 15 44. 2. Murcia 21 10 8 3 33 24 38. 3. Almería 21 11 4 6 32 21 37. 4. C. de Murcia 21 10 3 8 24 21 33. 5. Xerez 21 9 5 7 27 19 32. 6. Salamanca 21 9 5 7 31 24 32. 7. Cádiz 21 8 8 5 24 21 32. 8. Hércules 21 9 4 8 25 20 31. 9. Sporting 21 10 1 10 27 24 31. 10. Pol. Ejido 21 8 7 6 24 21 31. 11. Numancia 21 8 6 7 23 22 30. 12. Alavés 21 8 6 7 22 26 30. 13. Málaga 21 7 6 8 25 25 27. 14. Castellón 21 7 5 9 20 23 26. 15. Albacete 21 7 5 9 23 28 26. 16. Tenerife 21 7 5 9 18 24 26. 17. Elche 21 6 7 8 24 27 25. 18. RM Castilla 21 7 4 10 24 34 25. 19. Las Palmas 21 5 8 8 24 28 23. 20. Ponferradina 21 5 6 10 17 25 21. 21. Lorca 21 5 6 10 19 28 21. 22. Vecindario 21 4 2 15 20 40 14.