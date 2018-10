Fútbol.- El Manchester United pierde a Anderson hasta febrero

Actualizado 25/11/2011 12:21:40 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista brasileño Anderson Luís de Abreu sufre una lesión de rodilla, que le mantendrá de baja al menos hasta febrero, tal y como ha confirmado su entrenador en el Manchester United, Alex Fersguson, en rueda de prensa.

"Anderson no estará recuperado hasta febrero. Ha ido a Portugal para ver a un especialista en la rodilla. No lo esperábamos y es un golpe", se lamentó Ferguson sobre la baja de Anderson, que no juega desde el pasado 2 de noviembre, cuando fue sustituido en la victoria ante el Otelul Galati rumano.

Pese a esta ausencia inesperada, el técnico de los 'diablos rojos' cree que tiene "una plantilla fuerte" para solventar contratiempos de este tipo. "No somos tan malos como la gente piensa en el centro del campo. Tenemos a Giggs, a Carrick y a Fletcher. Si tenemos de vuelta a Cleverley en Navidad será otra opción", confió.