Fútbol.- Míchel (Sevilla): "El equipo no va a aflojar porque debe refrendar el partido de la semana pasada"

Actualizado 22/09/2012 21:31:51 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Miguel González 'Míchel', destacó que su equipo no "va a aflojar" en su visita a Riazor para medirse al Deportivo de la Coruña porque necesitan "refrendar" la intensidad del partido de la semana pasada ante el Real Madrid en el que lograron la victoria.

"Ante el Depor iremos a por el partido, como ante Real Madrid. No con esa dosis de adrenalina del Madrid, sino que debe ser la propia, lo que indique dónde queremos llegar. Tenemos que refrendar el partido de la semana pasada", destacó.

"Ya avise que nosotros estábamos bien, que una victoria así nos iba a dar un realce y así ha sido. Nuestro trabajo era ganar al Madrid y eso es un escalón, pero en Riazor tenemos un escalón exactamente igual", insistió.

El preparador madrileño continuó hablando de la escuadra deportivista. "Nos encontraremos dificultades ante un equipo que está invicto y que juega muy bien, con buena estrategia y variantes. No te puedes fiar", comentó.

"Te puedes encontrar una piedra en cualquier sitio. Es un equipo estable que no se desarma, que no te concede y que sabe lo que hacer con el balón. El año pasado ya se veía que eran un equipo de Primera. Oltra lo tiene bien trabajado y estarán en una situación confortable. Además, Riazor es un estadio que aprieta", advirtió.

"ES UN BENDITO PROBLEMA NO TENER LESIONADOS"

El entrenador sevillista se congratuló de que la enfermería de la entidad nervionense se encuentre sin lesionados. "Es un bendito problema. Preferimos que estén todos, pero hay que descartar a seis jugadores. Uno tiene que tomar decisiones y también existen factores emocionales", dijo.

"Muchos trabajan bien y no tienen el premio de una convocatoria. Eso es lo que peor llevo, no es fácil para un entrenador. Por eso también he repetido muchas veces que quiero tener plantillas cortas. Dejar fuera a seis es mucho", remarcó.

Además, Míchel avanzó "modificaciones tácticas" para el choque frente a los gallegos. "Muy posiblemente habrá novedad táctica pero de jugadores, no creo. No podemos quedarnos en la misma forma de jugar que la semana pasada, ya que nos podrían contrarrestar fácilmente. Tendremos alguna modificación. A lo mejor no en jugadores, pero en el juego, sí", indicó.

En este sentido destacó la "flexibilidad" del conjunto andaluz en el que podrían entrar hombres como Perotti o Reyes. "Es positiva la flexibilidad de la plantilla para adaptarse a las circunstancias. Que el sistema puede tener una parte de asimetría que nos beneficie es bueno, como sucedió en Vallecas con Manu y Negredo", recordó.

Por último, hizo hincapié en el apoyo de la afición hispalense durante la última semana. "El mejor termómetro es ver que se han vuelto a enganchar. A los jugadores hay que decirles que unan a la afición, al sevillismo. La gente el otro día no dejó de empujar", concluyó.