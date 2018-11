Fútbol/Mundial Clubes.- Rafa Benítez: "No tengo ningún problema con la presión, el futuro es el siguiente partido"

Actualizado 10/12/2012 12:47:16 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Chelsea, el español Rafa Benítez, ha asegurado este lunes que "no siente presión" por ganar el Mundial de Clubes de Japón donde debutará el próximo jueves a pesar de quedar eliminado de la Liga de Campeones la pasada semana.

"Con la crisis económica que existe todo el mundo está bajo presión ahora. Yo no tengo ningún problema con la presión. No importa si no estamos en la Liga de Campeones, el futuro es el siguiente partido y después el siguiente", aseguró Rafa Benítez a los medios de comunicación en Japón.

El conjunto londinense debutará en el Mundial de Clubes de Japón el 13 de diciembre ante el Monterrey de México por lo que el entrenador aseguró que en la competición existe "una gran competencia". "Todo el mundo viene con la misma idea que yo, ganar trofeos. Es una gran oportunidad y estamos aquí para ganar. Hemos ganado los dos últimos partidos y estamos jugando bien", dijo.

Con respecto al delantero español Fernando Torres, que acumula cuatro goles en dos partidos, dos de ellos el pasado sábado ante el Sunderland, Benítez confesó que está "en una buena posición ahora". "El equipo está creando más ocasiones, lo está haciendo bien. Puedo comunicarme con él de una manera diferente y trabajar con él, pero lo más importante es que sus compañeros están jugando bien", declaró.