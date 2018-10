Fútbol.- Pepe Mel: "Estamos dejando de ganar por errores propios"

Actualizado 25/11/2011 14:50:06 CET

El entrenador del Betis, Pepe Mel, se mostró optimista de cara al partido contra la Real Sociedad del próximo domingo y destacó que tienen que "no perder" el partido, porque hasta ahora están regalando puntos por "errores propios".

"Nosotros estamos en una situación en la que el rival que nos toca no es que no nos importe, pero sí que nos fijamos poco porque estamos dejando de ganar por errores propios, aún sabiendo las virtudes del rival. El partido del Villarreal no lo ganamos, pero no deberíamos haberlo perdido. Tenemos que ganar el partido pero también tenemos que no perderlo, en el sentido de que nuestros errores no les dé ventaja al rival", comentó Mel en rueda de prensa este viernes.

Respecto a la recuperación de Roque Santa Cruz, el técnico aseguró que de cara al encuentro decidirá si participa o no. "Ha entrenado hoy, pero ayer no. Hoy era un entrenamiento suave, el importante es el de mañana y luego decidiremos él y yo pero seamos optimistas", dijo.

Después de ocho partidos sin ganar en la Liga BBVA, el Betis se enfrenta a un equipo que quiere luchar por salir de los puestos de descenso. El técnico 'blanquiverde' aseguró que en su equipo se ha visto "madurez" y seguridad en los últimos encuentros, y afirmó que el resultado frente a la Real dependerá de su "intensidad".

"Depende de nosotros, de nuestra intensidad, más allá de cómo venga el rival. No cometer fallos atrás, estar bien arriba, etc. Es lo que nos hace no puntuar, porque por ejemplo en Villarreal tendríamos que haber quedado 0-0. Contra la Real hay que tener la intensidad durante los 90 minutos. Todo el club se merece que el equipo gane, hay que dejar este equipo en primera división y creo que es el momento de conseguir una victoria", aseguró.

El principal punto débil del equipo sevillano, en palabras del propio Pepe Mel, son los "fallos atrás". "El equipo, por no hacer gol, todos los jugadores se quieren implicar en esa tarea y eso nos desarma creando momentos de inferioridad. Hay que estar escalonados en el campo e intentar que gente como Vela, rapidísimo, no nos haga daño", añadió.

Mel, destacó el "compromiso" de sus jugadores para "darlo todo" en el próximo partido. Además, habló de su relación con los jugadores y destacó que el apoyo se demuestra con hechos y que tratándose de jugadores eso se demuestra en el campo.

"Ellos son profesionales. El trato conmigo ha sido correcto por parte de todos los futbolistas. Las palabras, palabras son y se las lleva el viento. Todo lo que se diga está muy bien, pero el apoyo se hace con hechos y el mayor apoyo de los futbolistas al entrenador es sobre el campo. Cuando no se consiguen las cosas, los primeros que lo pasan mal son ellos", dijo.

Después de que el Betis se mantuviera líder las primeras jornadas de la Liga, tras los cuatro primeros encuentros ganados, la caída está siendo en picado y ya se encuentran decimoterceros en la clasificación con 13 puntos, una situación que el técnico confía que no dure hasta final de temporada. "El año pasado también estuvimos en unos momentos malos y al final se sacó gracias a todo el mundo", sostuvo.

A pesar del mal momento que atraviesa el equipo, el técnico cree tener el apoyo de su gente aunque aseguró que lo "único" que pide es "marcar un gol más que la Real Sociedad. "Tengo la inmensa suerte y fortuna, más allá de lo razonable, que la gente está conmigo. Pero esto es fútbol profesional. Estoy convencido de que en junio estaré en el Betis, no miro al lunes", comentó.

Por último, se mostró "orgulloso" de sus jugadores en una liga "demasiado exigente" en la que los entrenadores se juegan su puesto de trabajo "muy pronto" "Todo el mundo es muy resultadista. Yo estoy orgulloso de nuestros jugadores, porque se enfilan los partidos para ganar", concluyó.