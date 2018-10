Fútbol.- El presidente del Granada, Enrique Pina, "veta" a un periodista por sus "mentiras" sobre el club

Actualizado 25/11/2011 14:09:37 CET

"Yo no puedo impedir que mañana alguien le tire un zapato a un línea, porque es un objeto permitido", dijo sobre el incidente en Los Cármenes

GRANADA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Granada, Enrique Pina, junto a su plantilla y el cuerpo técnico, ha decidido "vetar a un periodista de Granada", cuyo nombre no ha desvelado, por las "falacias y mentiras" vertidas en contra del club esta semana tras el apoyo mostrado hacia Gustavo, el hijo del jugador portugués Carlos Martins, y el caso del 'paraguazo' en Los Cármenes.

"Agradezco las críticas de los periodistas, pero hay algo con lo que no puedo, con la mentira, con la falacia y con que intenten dañar a mis futbolistas. Hay algo que no vamos a consentir, que esta persona con el problema de Martins, diga que el jugador quiere marcharse del club, cuando sólo quería que Granada se volcara por su hijo. Además de intentar hacer creer que el paraguas (que golpeó al asistente) estaba completo y que se encontraba en la mano de un niño cuando sale", dijo Pina este viernes en rueda de prensa.

Además, el presidente de la entidad granadina quiso que quedase claro que ya hacía tiempo que pensaban en vetar a este periodista, aunque no pensaban hacerlo porque sus críticas fueran dirigidas al cuerpo directivo y a la gestión que este haga del club. "Cuando se ha faltado al respeto a jugadores, a un club y una ciudad, me veo obligado a tomar esta decisión", añadió.

"Puede pasarse de aquí a que se muera todos los días hablando en su emisora de Quique Pina que voy a seguir pasando de lo que diga", aseguró el directivo.

Por otro lado, Pina ha realizado un "llamamiento de agradecimiento" a la afición y a los medios de comunicación por su "unión y su apoyo" durante esta última semana. "A día de hoy la afición y el equipo está demostrando una unión perfecta, es el camino que nos puede llevar al triunfo", sostuvo.

"En circunstancias idénticas no toda afición responde de la misma manera. Me siento orgulloso de la afición que tengo. Gracias a su apoyo y a su comportamiento, a sus gritos en todo momento en contra de todo acto de violencia hoy nos podemos sentir todos muy orgullosos de que ha quedado todo en nada y se ha demostrado que ha sido un echo fortuito", dijo Pina.

Sobre los medios de comunicación quiso agradecer "el trato realizado sobre la noticia" de la agresión al asistente el pasado fin de semana. Pina señaló que se ha llevado la noticia hacia la dirección de que el club no tenía culpa de nada. "Estaremos siempre agradecidos de que nuestra imagen, gracias a su colaboración, ha salido muy bien parada", comentó.

SOBRE EL INCIDENTE EN LOS CÁRMENES.

Para concluir, Enrique Pina, hizo referencia a la sanción que se impuso al Granada CF por el 'paraguazo' del pasado fin de semana, una multa de 6.000 euros y la reanudación del choque contra el Mallorca a puerta cerrada. El presidente aseguró que no puede impedir la entrada al estadio con "objetos permitidos" y que la multa debería ser para el agresor y no para el club.

"No veo sentido a que haya una sanción de 600 a 6000 euros. Siempre he pensado que la sanción debe ir a los agresores, con la finalidad de que los clubes se sientan respaldados, que mientras hagan las cosas como las tienen que hacer no tienen porqué sancionarte. Porque yo no puedo impedir que mañana alguien le tire un zapato a un línea, o unas llaves o un móvil, porque son objetos permitidos", sentenció.