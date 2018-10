Fútbol.- Ranieri afronta el reto "bello, difícil y electrizante" de "volver a poner a la Juventus donde le corresponde"

Actualizado 04/06/2007 22:13:57 CET

TURIN (ITALIA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El preparador italiano Claudio Ranieri mostró su deseo de "volver a poner a la Juve en el sitio que le corresponde" durante su presentación como nuevo técnico del equipo 'juventino', con el que firmó hasta 2010.

Ranieri reconoce que la llamada, que no esperaba, pero no ha podido rechazar le llena de "orgullo" y le supone un reto "bello, difícil y electrizante". "Me encantan los grandes desafíos y hay un plan bonito y ambicioso para recuperar posiciones", expresó Ranieri.

El técnico asegura que es "la hora de reconstruir". "No es cierto que la Juventus se esté reorganizando: está creciendo para volver a ganar mucho pronto y eso se consigue trabajando duro", expresa.

Así, asegura que "los aficionados deben sentirse tranquilos" porque harán "todo lo posible para estar bien en Italia y en Europa", aunque avisa de que aún habrá que "sufrir". "Los aficionados han sufrido mucho en la Serie B y este año tocará sufrir un poco más", avisa.

"Sabemos que siempre habrá comparaciones con la antigua Juventus, pero eso ya no existe, habrá nostálgicos, pero tenemos que pensar en el presente y el futuro", añade, confiado en "acortar los plazos" y tardar menos de los cinco años que augura la entidad en recuperar su lugar.

"Lo importante no es pensar en ganar el 'scudetto', sino en que somos la Juventus, una entidad seria que quiere volver a ser la novia de Italia, esa es la victoria más grande y vale más que el resultado". sentenció.