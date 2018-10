Fútbol.- Raúl García (Osasuna): "La próxima semana estaré preparado para competir"

Actualizado 02/09/2011 15:52:46 CET

El centrocampista del CA Osasuna Raúl García ha afirmado que estará "preparado" para competir la próxima semana ante el Sporting de Gijón, tras disputar este jueves sus primeros minutos con la camiseta de Osasuna ante el Numancia (3-2).

El navarro afirmó sentirse a gusto en su vuelta a casa. Un retorno en el que para él no ha cambiado nada. "Si algo hubiera cambiado, malo. Ayer sentí lo de siempre; un equipo en el que todos van en las misma dirección. A Mendi le gusta jugar con el balón y trabajar mucho para que el equipo esté colocado. Este equipo tiene similitudes con el equipo que deje", afirmó.

En cuanto a su actuación personal en el partido amistoso disputado este jueves ante el Numancia, admitió que "no fue un partido completo". "Me salio alguna cosa, pero tengo que ir a más. El calor y el campo tampoco ayudaron a dar el mejor nivel. De ritmo estoy mejor que la semana pasada; hay que tener en cuenta que la lesión de tobillo me ha hecho parar 4 ó 5 días. Seguro que la semana próxima estaré preparado para competir", aseguró.

El 'rojillo' aseguró tener muchas ganas de jugar en el Reyno de Navarra y sobre todo ante su afición, ya que en su día no pudo despedirse de ella. "Al final un jugador lo que quiere es competir. Quiero salir a ese estadio que tantas cosas me ha dado y jugar ante esa afición que tanto conozco. Además no pude despedirme de ella", recordó.

Sin embargo, no piensa en el momento del recibimiento. "No pienso en ese momento; la afición puede hacer lo que quiera y yo intentaré agradarles. Si bien, que te apoyen y te ayuden sirve de mucho", aseguró.

El jugador osasunista aseguró que ni por un momento se siente más que nadie. "No me considero un líder. Soy uno más del grupo; un equipo no puede tirar solo de un jugador. Todos buscamos el objetivo de la permanencia, porque el club depende de ello", aseveró.

Para conseguir el objetivo de la permanencia, Raúl sabe que este año la exigencia será máxima. "A estos niveles la exigencia es lógica y no tengo problemas, porque la exigencia te hacer ser mejor futbolista", apuntó.

También reconoció que a pesar de jugar cuatro años en el Atlético de Madrid, nunca se ha ido de Osasuna. "He estado cuatro años en Madrid, pero nunca he dejado de estar aquí. Nunca he perdido lo que más me importa y siempre he seguido al equipo", concluyó.