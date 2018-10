Fútbol sala.- Gabriel (Barcelona): "Tengo ganas de estar en este proyecto y pelear por todos los títulos"

Actualizado 02/09/2011 15:51:08 CET

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala brasileño Gabriel da Silva, nuevo jugador del FC Barcelona Alusport, ha asegurado este viernes que tiene muchas ganas de "pelear por todos los títulos" en las filas blaugranas y seguir ampliando un excelso palmarés que ha construido a base de trabajo tanto en el Carlos Barbosa de su país como en el Inter Movistar, del que llega dispuesto a dar lo mejor de sí en las próximas tres temporadas.

"El nombre del Barça lo dice todo, es otra dimensión. Con Marc (Carmona) hablamos ya hace un par de años y tenía ganas de estar en este proyecto y pelear por todos los títulos", aseguró el internacional en su presentación.

Para Gabriel, el Barça Alusport parte como favorito para todas las competiciones y ello fue clave para su fichaje. "Veo que este equipo tiene muchas ganas de repetir o mejorar lo hecho en la temporada pasada. Doy las gracias por la confianza, por todo, y espero disfrutar cada día de este club y acoplarme lo más rápido posible", manifestó.

"Me ha sorprendido cómo me han recibido los compañeros y entrenadores. Estoy muy contento e ilusionado, todavía no situado en la ciudad, pero poco a poco voy mejorando y las impresiones son las mejores posibles", afirmó.

Así, pese al poco tiempo entrenando con sus nuevos compañeros, espera contribuir a la victoria en la Supercopa de España que empieza este fin de semana. "Este fin de semana es el primer torneo y estoy más ilusionado que cualquiera. Es un nuevo equipo y tengo que probar cada día que puedo estar aquí y ser parte de esta gran plantilla. Tengo mucha ilusión para que las cosas me salgan bien, como salieron en el Inter", espetó.

Por su parte, el entrenador blaugrana, Marc Carmona, celebró la llegada del ala brasileño. "Lleva años jugando en España y ganando, también con su selección, y lo que nos hizo decidirnos fueron sus ganas de venir. Le explicamos el proyecto, le gustó y quería participar y ayudar a seguir creciendo y ganando cosas, y fue su gran fuerza. Sé que renunció a algunas cosas que tenía allí para venir, se lo agradecemos, y el nivel de compromiso lo ha demostrado sobradamente antes de venir", celebró.

"Hace muchas cosas de las que no se ven, es un jugador de los que son válidos por la mal dicha 'tarea gris' que hacen, y esperamos que nos ayude a mejorar y a seguir en la línea del año pasado. Sabíamos qué tipo de jugador fichábamos y qué persona traíamos a la casa. Llevamos una semana pero todavía no me ha sorprendido nada. Todos estamos encantados, es buen compañero y persona, algo que ya sabíamos", añadió sobre el exjugador del Inter Movistar.