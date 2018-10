Fútbol.- Xavi: "Es un resultado histórico que hace justicia futbolística"

Actualizado 03/05/2009 1:34:18 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Xavi Hernández calificó de "resultado histórico" la victoria (2-6) cosechada por su equipo en el estadio Santiago Bernabéu porque, a su juicio, hace "justicia futbolística".

"Hace justicia futbolística porque este equipo viene demostrando desde septiembre con juego y resultados de lo que es capaz. No se puede pedir más porque ha sido una lección deportiva", explicó.

Xavi se mostró "eufórico". "He disfrutado mucho durante el partido y el equipo también. Sobre el césped estuvo muy cómodo en todo momento. Estoy muy feliz y se lo dedico a la afición, también a Márquez y Milito. Ojalá sea decisivo", explicó.

El internacional, que salió de la zona de prensa gritando '¡Barça, Barça!', no se dio por aludido cuando le comentaron que la grada del coliseo merengue le había despedido entre aplausos. "¿Sí? No me he enterado", afirmó, centrándose ya en el partido ante el Chelsea porque tienen "una ocasión inmejorable para seguir haciendo historia, jugando la final en Roma".