Las futbolistas de Arabia acuden al 'Palco 0' del Al-Awwal Park para visibilizar el fútbol femenino en el país

Fútbolistas del Eastern Flames y del Al-Riyadh FC acudieron este domingo al llamado 'Palco 0' de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el Al-Awwal Park de Riad (Arabia Saudí) para la "visibilización del fútbol femenino" en el país, durante la disputa de la Supercopa de España, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, según informó la entidad este lunes.

Dentro de la campaña 'El fútbol es el camino. Football is the way/ #Football is coming', con un gran cartel en el Al-Awwal en la final de esta competición, entrenadoras y futbolistas de Arabia Saudí protagonizaron "la visbilización del fútbol femenino y su avance" en los partidos de la Supercopa de España, dentro de la iniciativa organizada por la RFEF para "dar altavoz al progreso de este deporte como herramienta del cambio social".

Así, deportistas de los clubes femeninos Eastern Flames y de Al-Riyadh estuvieron presenten en el 'Palco 0' del estadio, que pretendía "hacer visible las causas sociales" y la "importancia que está teniendo el avance del fútbol femenino en este país".

La entrenadora del Al-Riyadh FC, Ana Junyent, confesó que "tenía otra visión" y "pensaba que esto no ayudaba cuando estaba en España", aunque reconoció que sí ayuda. "Que estemos aquí hace que la gente nos conozca y nos vea funcionar y trabajar. Ayudan muchísimo todos los movimientos que están haciendo desde la RFEF", destacó.

Por su parte, la jugadora del Al Riyadh Al-Anoud Al-Ali se mostró "muy afortunada" por acudir a ese 'Palco 0', mientras que la presidenta del Eastern Flames, Maram Al-Butairi, insistió en que la presencia de las jugadoras en el estadio de la final "es muy importante". "Estamos orgullosos de colaborar con la RFEF. Es emocionante disfrutarlo juntos", agregó.

Entre otras acciones durante la celebración del torneo, la RFEF organizó formaciones en Jeddah y Riad lideradas por la seleccionadora nacional, Montse Tomé, junto a la Escuela de Formación de la RFEF, y también charlas motivacionales, como la impartida por Thais Henríquez.