Futbolistas ON acusa a la RFEF de "ningunearle" en el fondo salarial para Tercera

FUTBOLISTAS ON

Publicado 17/08/2018 18:04:52 CET

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Futbolistas ON ha acusado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de "ningunear" a sus más de 2.400 afiliados por dejarle al margen de las negociaciones con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para el fondo salarial de garantía para los jugadores de Tercera División en el caso de impago de los clubes.

"El pasado 9 de agosto, la RFEF anunció en su página web que había alcanzado un acuerdo con AFE sobre la creación del citado fondo. Sin embargo, Futbolistas ON no ha sido ni convocado ni tampoco informado para participar en dichas negociaciones, las cuales se han desarrollado de manera secreta", denuncia en un comunicado.

Futbolistas ON subrayó que es el sindicato, según él, que más afiliados tiene en Tercera División. "De hecho, supera con creces el número que tiene AFE en esta categoría, por lo que, primero, su convocatoria a una mesa de negociación sobre materias que afectan a estos futbolistas profesionales es obligada y, segundo, su exclusión, como ha sido el caso, vulnera su derecho tanto a la participación institucional como a la negociación colectiva", lamentó.

Además, al excluir a Futbolistas ON, la RFEF "no solo reconoce únicamente a AFE como interlocutor, sino que toma claramente partido por él y comete un agravio comparativo, lo cual es una falta de respeto hacia Futbolistas ON y, por extensión, a sus más de 2.400 afiliados. "Y nos lleva a pensar que solo busca perjudicar su creciente e imparable implantación en el fútbol español", manifestó.

Para el sindicato, la RFEF y su presidente, Luis Rubiales, "ha actuado en beneficio de los intereses estratégicos de uno de los dos sindicatos de futbolistas que hay en España y para ello ha utilizado las ilusiones y la precariedad de derechos de los futbolistas de Tercera División".

"Futbolistas ON tiene serias dudas de que dicho fondo no sea más que una cortina de humo y con más o menos repercusión mediática en beneficio de los intereses de AFE, pues nada se sabe de su fuente de sostenimiento ni del texto del acuerdo, a pesar de que ambas han sido solicitadas por escrito", agregó.

Asimismo, Futbolistas ON indicó que no comparte la estrategia sindical de AFE, "que huye de la mejora de las condiciones de trabajo de los futbolistas profesionales de Segunda B y Tercera División y se niega a negociar un convenio colectivo que les otorgue a todos ellos la dignidad en derechos que merecen".

"AFE se limita a suscribir compromisos que presuponen el incumplimiento de pago de los clubes, en vez de sentarse con ellos para negociar y exigirles que cumplan con sus obligaciones", sugirió.

Por todo ello, Futbolistas ON ha exigido tanto a la RFEF como a la AFE que "respeten la implantación mayoritaria del sindicato en Tercera División, así como su obligada convocatoria a los procesos de negociación colectiva que se inicien, de manera que pueda pronunciarse en su seno y, por encima de todo, defender los intereses de los futbolistas profesionales, los cuales están siendo olvidados, cuando no ninguneados o despreciados".