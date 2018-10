Gabi, a Griezmann: "No puedo obligar a nadie a que sea del Atleti, le pido que se deje la vida"

Publicado 11/03/2018 20:33:49 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid, Gabi Fernández, respondió a las preguntas sobre una posible marcha de Antoine Griezmann tras la victoria (3-0) contra el Celta de Vigo, asegurando que no puede "obligar a nadie" a que sea del Atlético de Madrid, recalcando que mientras "se deje la vida" tendrá un hueco en el plantel rojiblanco.

"Antoine es un chico especial para todos, es muy querido en el vestuario. Tiene un nivel superior al del equipo y por eso marca las diferencias. A principio de temporada se habló mucho de él, del interés del Barcelona y de otros equipos, algo que le pudo confundir. Lo único que le he pedido y le sigo pidiendo es que mientras esté con nosotros se deje la vida como lo está haciendo e intente marcar diferencias porque es de los pocos de este equipo que lo puede hacer", respondió en el rueda de prensa posterior al partido.

"Es muy complicado, pero yo no puedo obligar a la gente que sea del Atlético de Madrid. Al final, los jugadores que están aquí con ese nivel, como Griezmann o Koke, están aquí porque quieren. Si Antoine decide cambiar, lo respetaremos. Lo único que le pedimos es que, mientras esté aquí, defienda la camiseta como se merece. Entiendo que no todos los jugadores que están aquí sean del Atlético de corazón y puedan cambiar de club. No hay por qué criticarle ni crucificarle", añadió.

Además, el centrocampista resaltó la competencia interna dentro del bloque, que genera una plantilla "competitiva" en la que todos saben que lo más "importante es el equipo".

"No pueden jugar once siempre en una plantilla tan competitiva. Esos jugadores de nivel tienen que acostumbrarse a rotar, a mí también me ha tocado. Lo más importante es que cuando salgan lo hagan bien. Juegue el que juegue siempre lo ha hecho bien", contestó.

Por último, Gabi no quiso dar importancia al derbi contra el Real Madrid de principios de abril que podría definir la lucha por la segunda plaza que ocupan los rojiblancos, después de matizar que el Atlético "nunca" ha sido conservador y que únicamente utiliza sus "armas" para pelear contra "rivales muy poderosos".

"Nunca hemos sido conservadores. Hemos utilizado nuestras armas para jugar ante rivales muy poderosos. La fecha de abril va a ser una consecuencia más de lo que estamos haciendo. El Atlético está por delante del Real Madrid y esperamos que sea así hasta final de temporada", concluyó.