Gabri Veiga: "Para mí el Celta lo es todo, estoy eternamente agradecido"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Celta de Vigo Gabri Veiga reconoció este jueves que no se esperaba esta "eclosión tan fuerte" en su primera temporada en LaLiga Santander, al mismo tiempo que agradeció al club vigués haberle dado la oportunidad de cumplir su "sueño", insistiendo en que el Celta lo es "todo" para él.

"Para mí el Celta de Vigo lo es todo, es mi casa. Lo ha sido todo este tiempo, lo es y lo va a ser para siempre. Estoy eternamente agradecido porque me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño", señaló el futbolista en una entrevista concedida a LaLiga, como sensación del fútbol español con muchas 'novias'.

El canterano celeste, que parece estar en el punto de mira de muchos equipos por su prometedora irrupción, habló de su debut en Primera como uno de los mejores días de su vida. "Debutar con el primer equipo es todo un sueño que persigues desde siempre. Uno de los mejores días de mi vida fue mi debut contra el Valencia", expresó.

Además, el joven futbolista también habló de su estreno como goleador ante el Atlético de Madrid. "Me estreno como goleador en el Wanda, perdimos 4-1, pero más allá de la derrota fue un día bonito. Ojalá hubiese sido con victoria como mi segundo gol contra el Real Betis. Fue si cabe todavía más bonito", destacó.

El gallego reconoció que no se esperaba esta "eclosión tan fuerte" y quiso agradecer la confianza a los dos entrenadores que tuvo durante esta temporada. "No me esperaba esta eclosión tan fuerte, pero que yo haya mostrado este nivel es por la confianza de los dos entrenadores que tuve este año", apuntó.

Por último, Veiga destacó el buen momento del Celta y su buena racha de resultados. "Desde el parón por el Mundial hay una clara mejoría del equipo. De los cuatro o cinco últimos partidos somos de los equipos que más puntos tienen. El objetivo es mantener la categoría y luego veremos si se puede soñar, pero con los pies en el suelo", concluyó.