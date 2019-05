Gaizka Toquero anuncia su retirada a los 34 años

Publicado 30/05/2019 14:36:08 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Zaragoza Gaizka Toquero ha anunciado este jueves su retirada del fútbol profesional a los 34 años, cerrando una carrera que también le ha llevado a vestir las camisetas de Eibar, Athletic Club y Alavés.

Toquero se despidió en la sala de prensa de La Romareda arropado por el presidente del club maño, Christian Lapetra, el director deportivo, Lalo Arantegui, y el grueso de la plantilla zaragocista, que ya no se juega nada en la dos jornadas que faltan para finalizar LaLiga 1/2/3.

"Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron presentes en este año tan complicado, a todos los que componen el Real Zaragoza por estar pendientes de mi estado, a todos los equipos donde he participado, jugadores y aficionados, que son lo que dan sentido al fútbol", transmitió Toquero, visiblemente emocionado.

El jugador vitoriano, que recibió una placa conmemorativa, aseguró que "no cambiaría nada" de su carrera, tan solo "el final". "Todo jugador querría acabar en un campo de fútbol, pero al final las cosas llegan como llegan. Creo que he disfrutado mucho en todos los estadios. Me quedo con eso. Estoy orgulloso de haber podido jugar en el Real Zaragoza. Los recibimientos al equipo era algo único, en casi ninguna ciudad se vive así el fútbol", agradeció.