García Plaza: "Solo un fichaje del Real Madrid es más que nuestro presupuesto"

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, ante el Aston Villa FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, expresó este viernes que "solo un fichaje" del Real Madrid, su rival este domingo en LaLiga EA Sports, "es más" que el presupuesto del club hispalense, y recordó que algunos "de los mejores Sevillas de la historia no han logrado puntuar" en el Santiago Bernabéu, estadio en el que no ganan desde 2008.

"El equipo está preparado, a disputar el partido, a seguir compitiendo, el equipo está haciendo un arranque de temporada muy bueno, con ocho partidos de muy buenas sensaciones, compitiendo cada partido, sumando puntos prácticamente en todos. Ahora a seguir, en un campo y ante un rival difíciles", señaló el técnico en la rueda de prensa previa al partido ante el equipo merengue de este domingo (21.00).

El conjunto de Nervión no gana en el Bernabéu desde 2008, un dato que habla de "la dificultad" de esta salida. "Equipos que han sido campeones de Europa League, que se han clasificado a Champions, no han logrado ni puntuar, hablando del Sevilla. Algunos de los mejores Sevillas de la historia no han logrado puntuar allí", advirtió.

"La dificultad es máxima, son jugadores 'top', entrenador 'top', club 'top', es una situación muy difícil, pero nosotros vamos a competir. Creo que nos hemos plantado esa norma y ese dogma desde el primer partido de Liga, y así lo estamos haciendo. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas", defendió.

Además, alabó al Real Madrid y analizó su encuentro ante la AS Roma en la Champions, con remontada 'in extremis'. "No creo que haya ningún otro equipo que sea capaz de voltear un 3-1 local a un equipo como la Roma. Además, el Madrid tiene varias fases. Primero, hay partidos en los que juega muy bien, te desarbola por completo, pero es que hay partidos que tú le maniatas, pero la calidad individual es tan grande que incluso te meten goles estando bien colocado. Nosotros vamos con la ilusión máxima y tenemos que hacer un partido perfecto para puntuar allí", apuntó.

"Mourinho es uno de los mejores entradores del mundo. Yo tengo muy buena relación con él. Y es un tío que le mete mucho carácter a los equipos, que compiten compiten mucho, van 'a full' y yo creo que se nota en este Madrid. El otro día, la remontada de esa, viene un poco de su carácter. Y nosotros tenemos que mostrarlo, espero no perderlo", comentó sobre el portugués, al que ganó como técnico del Getafe en 2012.

Pero se detuvo en la diferencia de plantillas y presupuestos de ambos equipos. "Después ellos son mejores, porque es verdad, solo un fichaje es más que nuestro presupuesto. Vamos a mirarle a los ojos, a competir el partido y después a ver si somos capaces de sumar", señaló.

"Es verdad que he ganado al Atlético de Madrid de visitante, pero con Real Madrid y Barça fuera de casa no he puntuado, no es fácil. Con nuestro equipo sería muy especial, porque estamos en un momento muy bueno y estamos adquiriendo cosas muy buenas, el equipo realmente cree en lo que hace. Yo me siento muy orgulloso de que transmitimos un plan de juego y los jugadores lo ejecutan con un entusiasmo y una fe tremenda. Y creo que eso es lo que nos está permitiendo estar en la posición que estamos", celebró.

Ahora visitan a un Real Madrid que atraviesa "una situación límite", a seis puntos del líder FC Barcelona. "Si les logramos puntuar después van al Clásico... Pero el Atlético y el Real Madrid en cuanto a puntos no van mal, lo que no es normal es que el Barça lleve 24 de 24. ¿Qué va a hacer el Barça, ganar todos los puntos? Eso no es lógico tampoco, entonces claro, parece que el Madrid y el Atlético de Madrid no están tan bien porque es que el otro está excelso, es ritmo de ciento y pico puntos, no es normal, pero yo veo bastante bien al Real Madrid y al Atlético", analizó.

García Plaza también abordó el arbitraje en el Bernabéu, después de las quejas de los blancos en el último partido liguero ante el Villarreal CF, con la expulsión de Vinícius Júnior por tirar del pelo a un rival. "Los árbitros nos han dicho que podemos expresar cualquier opinión con tranquilidad sobre una jugada, sin faltar al respeto. Creo que eso es muy bueno y muy muy positivo para el fútbol", relató.

"Los jugadores tienen que estar aislados de todo, trabajar el partido y centrarse en lo futbolístico. Jugamos 11 contra 11. Ellos son muy buenos, nosotros también somos muy buenos, y a ver si somos capaces de superarlos", zanjó García Plaza, después de avanzar las bajas de Isaac Romero, Miguel Sierra y Jon Guridi, la duda de Giorgi Kochorashvili y el regreso de Lucas Stassin.