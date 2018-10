Garitano: "El partido es una final para ellos y para nosotros"

Publicado 23/02/2018 18:36:17 CET

LEGANÉS (MADRID), 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, aseguró que el partido de este sábado ante Las Palmas (18.30 horas) es "una final" para ambos equipos y subrayó la importancia de un duelo que "va a marcar" el "final de temporada" de los pepineros.

"La importancia del partido es grande. Para ellos es una final y para nosotros también, aunque tenemos más margen. Pero este partido, y los dos siguientes, nos van a marcar lo que va a ser el final de temporada del Leganés, para un lado o para otro", indicó el técnico pepinero en rueda de prensa.

De cara al choque ante los canarios recupera al central Ezequiel Muñoz, pero pierde a Beauvue y continúa sin Brasanac, estos últimos lesionados. "Tenemos que adaptarnos a lo que hay, pero nos hacían falta refuerzos en el medio. Cuando no hay, toca intentar buscar cosas porque son muchos partidos con pocos centrocampistas", recordó nuevamente al ser preguntado.

"Con esto tenemos que competir e intentar llegar en las mejores condiciones a cada partido. Sabemos que quedan 14 jornadas y esto se nos puede hacer largo", añadió Garitano antes de referirse a Las Palmas. "El juego de Paco Jémez allí en Las Palmas va bien, tiene jugadores para realizar ese juego combinativo", apuntó.

"Por encima de individualidades es un equipo que te exije mucho. Veremos a ver si contrarrestamos todo eso, podemos marcar nuestro ritmo y cortamos esta racha. Como siempre digo queremos estar más cerca de ganar que de perder. Luego ya valoraremos si hay cosas positivas cuando acabe el partido", agregó.

Además, en relación al argentino Szymanowski, que estaría muy cerca de firmar su renovación con el Lega, el entrenador blanquiazul aseguró que no sabe nada de ese tema. De su lesión, recordó que se va a cumplir el "tercer mes". "Cuando uno tiene una lesión de esas no hay plazo. Hasta que no le veamos con el grupo, y está lejos, no sabremos. Sería fundamental para el tramo final de temporada, pero no tengo ni idea de cuándo estará", comentó.

Por último, Garitano lamentó la muerte del ertzaina fallecido este jueves en Bilbao en los altercados previos al partido entre Athletic y Spartak de Moscú. "No sé es si se ponen medidas de verdad para solucionarlo porque es conocido que esa gente puede venir. No es la primera vez ni será la última. Me imagino que hay gente por ahí cobrando buenos sueldos para poder solucionarlo. Nosotros desde aquí no podemos hacer nada", finalizó.