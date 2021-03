Gasperini: "Nos quedamos con un poco mal sabor de boca, nos hubiera gustado jugar mejor"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, aseguró que no se arrepintió del planteamiento que dispuso para medirse al Real Madrid este martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, aunque reconoció que las prestaciones de su equipo le dejaron "con un poco mal sabor de boca".

"No me arrepiento de la alineación. Lamentablemente esos dos goles, el primero con error de Sportiello y el penalti, más lo que pasó en la ida, comprometieron esta clasificación que, de todos modos, habría sido difícil", comentó Gasperini a 'Sky Sport'.

El veterano preparador italiano reconoció marcharse de Madrid con "un poco de mal sabor de boca" por el rendimiento en los dos partidos. "Podría haber sido diferente y nos hubiera gustado haber jugado mejor, pero el partido tomó un camino equivocado. El rival y el viento influyeron, pero tampoco nos expresamos como es habitual", indicó.

""Es cierto que el nivel técnico, la velocidad y la precisión de algunos equipos europeos es superior a lo que solemos ver y eso nos ha llevado a cometer errores, pero el crecimiento del equipo también mejora en esto y ser competitivo incluso también a ciertos niveles", añadió Gasperini.

El técnico de recalcó que no pudo meter en el once al colombiano Duvan Zapata porque arrastraba "algunos problemas físicos" y prefería reservarle "para la segunda mitad" para también no llegar al tramo final "sin la oportunidad de poder hacer daño".

"Estos partidos siempre son experiencias fantásticas, para el equipo, el entrenador y el club, hay cosas con las que estar satisfecho. Hemos tenido la oportunidad de jugar contra los mejores de Europa y lo hemos hecho bien esta temporada, pero estamos algo decepcionados por estos dos últimos partidos. De este partido debemos salir con la energía nerviosa adecuada para afrontar una Serie A que está igualada y difícil, pero tendremos que dar lo mejor de nosotros para llegar a Europa", concluyó.