Gerard Martín entrena con el grupo y Koundé sigue siendo duda en el Barça antes del Clásico

Gerard Martín junto a sus compañeros en el entrenamiento del FC Barcelona del 23 de octubre de 2026- FCB

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha completado la penúltima sesión de entrenamiento previa al Clásico de LaLiga EA Sports frente al Real Madrid del domingo con la presencia con el grupo de Gerard Martín, ejercitándose con aparente normalidad superadas las molestias con las que finalizó el partido en París, mientras que Jules Koundé mantiene su presencia en duda a la espera de su evolución de cara a la última sesión del sábado.

El defensa catalán se ha ejercitado a pleno rendimiento bajo las órdenes de Hansi Flick tras retirarse con dolencias del duelo europeo. Por su parte, la disponibilidad del defensa internacional francés Jules Koundé dependerá de si logra incorporarse al trabajo colectivo en el entrenamiento programado para este sábado a las 11.00 horas.

Flick cuenta con la baja confirmada en defensa de Eric Garcia, descartado por completo para la cita ante el conjunto blanco al tener que estar cerca de un mes fuera del equipo por su lesión en París, mientras que el resto de futbolistas disponibles de la primera plantilla han completado el trabajo diario sobre el césped.

Ante las bajas en el primer equipo --Eric Garcia, Dani Olmo, Andreas Christensen y Roony Bardghji, más la duda de Koundé--, el técnico ha completado la sesión con cuatro futbolistas del Barça Atlètic: Abdelkarim y Àlex Campos, quienes ya entraron en la lista de convocados para el desplazamiento a París, junto a Orian Goren y Ebrima Tunkara.

La plantilla ultimará la preparación del encuentro este sábado a partir de las 11.00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, tras la cual el entrenador barcelonista atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa a partir de las 13.00 horas previa al choque del domingo a las 21.00 horas en el nuevo feudo 'culer'.