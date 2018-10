El Getafe se hace con la cesión del defensa francés Dimitri Foulquier

Publicado 23/08/2018 20:47:47 CET

El Getafe CF ha anunciado este jueves la contratación, en calidad de cedido por el Watford inglés, del futbolista francés Dimitri Foulquier, lateral derecho de 25 años.

"El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con el Watford FC por la cesión del jugador, Dimitri Foulquier. El jugador galo llega a la entidad azulona tras militar, además del Watford FC, en el Stade Rennais FC, Granada CF y Racing Club de Estrasburgo. El defensa lateral de 25 años ha sido internacional con la Sub 17, Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 21", indicó la entidad madrileña a través de un comunicado en su página web.

Ya con la camiseta azulona enfundada, el jugador se mostró muy feliz de recalar en el equipo del sur de Madrid. "Estoy encantado de estar aquí, soy uno más para ayudar a conseguir el objetivo. Vamos a apretar fuerte. ¡Vamos, Getafe!", comentó Foulquier.