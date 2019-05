El Getafe quiere "mantener todo lo que ha salido bien y mover lo menos posible el equipo"

Publicado 22/05/2019 14:35:47 CET

El nuevo director deportivo del Getafe, Ángel Martín González, insistió en que no dará ningún nombre, de momento, de futuros fichajes y objetivos, aunque dejó claro que pretende "mantener todo lo que ha salido bien y mover lo menos posible el equipo" para seguir "la línea" de esta temporada.

Ángel Martín llega procedente del Oviedo, donde trabajó durante tres temporadas (2016-2019), y antes lo hizo en Osasuna (1998-2013) y Alavés (2014-2016), aunque ya lleva un mes trabajando con el equipo 'azulón', donde permanecerá, al menos, tres temporadas. Además, su ayudante y secretario técnico será Juan Antonio Pérez.

"Espero y quiero que todo salga como todos queremos, vamos a ser serios y ojalá el Getafe siga en la línea que ha estado en estos momentos", expresó el nuevo director deportivo en su presentación este miércoles acompañado por el presidente del club, Ángel Torres.

Así, Ángel Martín solo tiene en mente realizar "cuatro o cinco incorporaciones que doten al equipo "de un plus". "Nuestra idea es mantener todo lo que ha salido bien y mover lo menos posible el equipo", agregó.

"Nuestro entrenador es José Bordalás, estamos trabajando juntos y yo no pienso que no vaya a estar aquí", corroboró, a la vez que cree que no habrá "muchos problemas" para convencer a los jugadores de que se queden cuando sean tentados por clubes más grandes. "Ellos tienen que estar convencidos de quedarse, la temporada ha sido preciosa a todos los niveles y jugar en Europa no es fácil para el Getafe. La temporada que viene tiene que ser ilusionante para ellos", manifestó.

Pero, no quiso dar nombres de posibles llegadas, porque "cuanto menos se hable" de fichajes "mucho mejor". "Nunca hablo de nombres, no tiene mucho sentido decir nada", explicó sobre un posible interés en Brahim Díaz y Roberto Soldado. "Tengo la costumbre de hablar con los jugadores antes que con los medios, por lo que mientras no hable con ellos no puedo comunicar nada", matizó también sobre el futuro de algunos futbolistas de la actual plantilla.

"He estado más de media vida en un club de cantera (Osasuna), muy importante y que ha contado con chavales de abajo, que muchos te sorprenden y dan un nivel importante. Si el filial asciende a Segunda B será mucho más sencillo contar con ellos", afirmó respecto a la relevancia que tendrá la cantera la próxima temporada, teniendo en cuenta que participarán en tres competiciones.

Precisamente, el símil entre Getafe y Osasuna es lo "familiar" que son ambos clubes. "Somos pocos, hablamos continuamente y la relación es buena para el club. Cuando hay unión y confianza entren todos eso se traslada al vestuario", recalcó Ángel Martín.

"Para pretemporada no hay nada cerrado, no queríamos incomodar a nadie. Inglaterra, Holanda, hay varias opciones interesantes", finalizó el nuevo director deportivo sobre posibles torneos de verano, teniendo en cuenta que solo está confirmada su presencia en un torneo de pretemporada en Portugal.