Getafe y Rayo pugnan por una victoria balsámica en el posible debut de Carvajal

Archivo - Pathé Ciss y Martín Satriano en el Getafe-Rayo Vallecano de la pasada temporada en el Coliseum - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Getafe CF y Rayo Vallecano se enfrentan este lunes en el Coliseum (21.00 horas), en el último partido de la novena jornada de LaLiga EA Sports, con el objetivo de firmar una victoria que les aleje de la zona baja de la clasificación y, en el caso de los franjirrojos, que les permita dejar atrás la polémica de lo sucedido en Vallecas, todo en el posible debut de Dani Carvajal como jugador azulón.

Los dos equipos acuden a la cita empatados a ocho puntos, uno sobre el descenso, aunque el conjunto rayista cuenta con un partido menos después de que en la última jornada, ante el Athletic Club en casa, se suspendiese el choque en el minuto 13 por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

El regreso a Vallecas de los de Beñat San José la pasada semana, después de que la Comunidad de Madrid levantase su suspensión, se vio frustrado por las protestas de los aficionados locales por la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa.

A la espera de que se dictamine un nuevo horario para el encuentro, que se celebrará en el mismo recinto a puerta cerrada, el equipo espera sumar este lunes por tercera jornada consecutiva, con Sergio Camello, segundo máximo goleador español de la categoría (7), como principal amenaza. Antes de medirse con el cuadro vasco, el Rayo superó al RCD Espanyol en Butarque (2-1) y empató con Osasuna (1-1).

Mientras, el conjunto azulón, que entre semana se estrenó en la fase de liga de la Conference League con un empate a domicilio ante el Universitatea Craiova (1-1), espera olvidar su última derrota liguera ante el líder Barça (3-0), que cortó la reacción en Málaga (0-1) después de cuatro jornadas sin ganar.

En el Coliseum, los de José Bodalás podrían contar con un nuevo refuerzo, el lateral Dani Carvajal, aunque el técnico alicantino no ha querido dar pistas sobre si finalmente debutará el de Leganés este lunes.

Los getafenses comparecerán sin los lesionados Juanmi Jiménez y Christantus Uche y pendientes de los tocados Iván Azón, Orel Mangala y Zail Romero, aunque recuperando a Enes Ünal y Ramón Terrats. El equipo vallecano, por su parte, lamentará las bajas de los lesionados Augusto Batalla, Andrei Ratiu y Luiz Felipe, que esta semana sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Getafe CF - Rayo Vallecano. González Esteban (C.Vasco)21.00.