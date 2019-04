Getafe y Sevilla pelean por la cuarta plaza en Anoeta y Montilivi

Publicado 27/04/2019 19:13:20 CET

El Getafe y el Sevilla llevarán este domingo su duelo por la cuarta plaza a los estadios de Anoeta y Montilivi, con el Valencia queriendo volver a engancharse aprovechando su fortaleza en casa ante un irregular Eibar, mientras que la lucha por el descenso tiene un duelo clave entre Villarreal y Huesca, con la posible salvación para el 'Submarino' en caso de victoria, en partidos correspondientes a la 35ª jornada de LaLiga Santander.

La jornada entre semana ha terminado por apretar aún más la pugna por conseguir estar el año que viene en la Liga de Campeones. De los tres principales candidatos, sólo el Sevilla fue capaz de ganar; eso le permitió alcanzar al Getafe, que sólo pudo empatar sin goles ante el Real Madrid. El Valencia, en cambio, perdió en el Metropolitano y está a dos puntos de ambos.

De momento, los azulones por 'average' son los poseedores de esa privilegiada posición, que defenderán una jornada más con una salida engañosa a San Sebastián, donde les espera una Real Sociedad en exceso irregular y prácticamente sin nada en juego tras otro revés en casa.

Los de José Bordalás no pudieron imponerse en el Coliseo al Real Madrid y saben que ahora deben recuperar puntos a domicilio, faceta que se les está resistiendo. Si bien sólo han perdido en el Bernabéu y el Metropolitano, acumula un total de once empates, entre ellos en las tres últimas salidas, donde ha sufrido más.

Aunque el mensaje sea de no tener presión por ser cuartos porque es un objetivo más obligado para otros rivales, el Getafe sabe que a falta de cuatro jornadas está bien situado para hacer historia. La Liga Europa la tiene bien encarrilada, con la posibilidad de ampliar su ventaja sobre el Athletic tras el tropiezo de éste.

Bordalás recupera atrás al bastión Djene y sigue sin Foulquier, y podría hacer rotaciones tras dos partidos exigentes ante Sevilla y Real Madrid para tener más frescura ante una Real que casi dijo adiós a sus opciones de alcanzar la séptima plaza, a ocho puntos tras perder este jueves en casa ante el Villarreal.

El conjunto 'txuri-urdin' no cuajó un gran partido y alargó a cuatro, las jornadas sin ganar, con sólo un punto sumado. Con 41 puntos lo tiene casi hecho respecto abajo, pero lo ideal sería acabar con cualquier temor lo antes posible. Imano Alguacil sigue con muchas bajas y tiene las dudas de Zubeldia y Raúl Navas.

SOPLO DE AIRE PARA EL GIRONA

Más complicada, en teoría, parece la salida que debe afrontar el Sevilla, que debe rendir visita a un Girona que se encuentra en caída libre y obligado a tomar riesgos máximos. El equipo hispalense viene reforzado por su goleada a otro equipo de la zona baja, el Rayo Vallecano (5-0).

El cuadro gerundense, por primera vez desde su histórico ascenso, ha caído a los puestos de regreso a la Segunda División. 71 jornadas llevaba evitándolo, pero su derrota en el estadio José Zorilla (1-0) y la victoria del Levante le metieron ahí. Pese a todo, sigue a un punto de salir de la quema gracias a la mala cosecha pucelana en el Wanda Metropolitano (1-0).

El conjunto de Eusebio Sacristán debe salir de su peligrosa dinámica para pelear por la permanencia. Pese a sumar seis derrotas seguidas, la peor racha de los de abajo, la directiva sigue confiando en el entrenador vallisoletano, que debe encontrar la fórmula para acabar con este mal momento, mucho mayor si se habla de Montilivi donde no gana desde finales de octubre.

La mejor noticia en este sentido para el Girona es que su próximo visitante baja ostensiblemente su efectividad lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque con Joaquín Caparrós había enderezado su rumbo con dos victorias sin encajar ante Espanyol y Valladolid.

Sin embargo, el domingo pasado volvió a dar muestras de debilidad con el 3-0 encajado en el Coliseum, aunque también le puede servir de revulsivo para amarrar tres puntos clave. El técnico utrerano recupera Escudero tras cumplir su sanción, lo que podría provocar que Promes adelantase su posición después de ser lateral izquierdo. Mercado es baja en la defensa y a su hueco optan Kjaer o Sergi Gómez.

EL VALENCIA PUEDE METER EN PROBLEMAS AL EIBAR

El otro serio candidato a coger la cuarta plaza, el Valencia, intentará seguir enganchado a esta opción en su partido en Mestalla (12.00) ante un Eibar que no está en su mejor momento y que necesita puntuar para no complicarse la vida en este tramo final.

El conjunto de Marcelino García Toral no pudo arañar nada positivo el pasado miércoles en su visita al Atlético de Madrid y ahora sabe que no puede fallar en su estadio, donde ya sólo le vale ganar, algo que ha hecho en tres de sus últimos cuatro partidos, cediendo únicamente un empate ante el Getafe.

Además, los 'armeros' son de los peores visitantes del campeonato y eso podría ayudar a que el técnico 'che' apostase por más rotaciones, sobre todo tras dos duros partidos ante Betis y Atlético, y de la semana que viene ante el Arsenal inglés.

Roncaglia y Gabriel Paulista podrían volver a la zaga, y Parejo sigue esperando un descanso que tendrá ante los 'gunners' seguro Coquelin por sanción. Wass y Soler pueden ser alternativas al capitán, mientras que Ferrán Torres lo es para uno de los costados y Rodrigo Moreno debería volver al ataque tras cumplir sanción en el Metropolitano.

Por su parte, el conjunto de José Luis Mendilibar se ha estancado en su intento de asegurar la permanencia en la Primera División lo antes posible, después de no poder sacar más que un punto de los últimos 12 en juego. Con 40 en su casillero, el no sumar en Mestalla unido a victorias de los de abajo le complicaría una existencia que no hace mucho parecía solucionada.

El de Zaldibar debe intentar mejorar las prestaciones ofensivas de su equipo ante una de las mejores defensas del campeonato para intentar poner fin a una negativa racha sin ganar a domicilio que arrastra desde el 6 de octubre (Montilivi). Ese es el único triunfo de un Eibar que sólo ha sumado 11 puntos de los 51 disputados como visitante.

EL HUESCA PUEDE DECIR ADIÓS

Finalmente, en el Estadio de la Cerámica (18.30) se medirá el Villarreal con un Huesca revitalizado, pero éste sin margen de fallo si no quiere decir adiós al sueño de jugar en la élite. El 'Submarino Amarillo' llega al alza y con cierta comodidad gracias a tres trabajados triunfos consecutivos, sumando 39 puntos y acariciando una salvación casi solventada si mantiene su positiva racha.

Pero tampoco puede relajarse, porque una derrota le volvería a meter en serios problemas antes de visitar el Santiago Bernabéu. Javi Calleja tiene la importante baja por sanción de Vicente Iborra, mientras que los problemas musculares de Carlos Bacca podrían devolver al once a un Gerard Moreno, clave con su gol en Anoeta del pasado jueves.

Enfrente un Huesca que sacó el máximo partido a la jornada entre semana. Ganó con autoridad en El Alcoraz en su primera 'final' para quedarse a seis puntos de la salvación y ahora llega con moral a una segunda de mucha mayor dificultad, que de no sacar adelante le podría sentenciar de forma definitiva. Habrá que ver si Francisco, que recupera a Pulido, es tan ofensivo como ante los 'armeros' o se protege más.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 35 DE LALIGA SANTANDER.

-Domingo.

Valencia - Eibar. Estrada Fernández (C.Catalán) 12:00.

Girona - Sevilla. González González (C.Castellano-leonés) 14:00.

Real Sociedad - Getafe. Prieto Iglesias (C.Navarro) 16:15.

Villarreal - Huesca. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18:30.

Rayo Vallecano - Real Madrid. González Fuertes (C.Asturiano) 20:45.