El Girona tiene un duro examen en Getafe y el Athletic busca dormir en puestos de Champions

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC visitará este sábado (18.30 horas) al Getafe CF con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita seguir presionando al líder Real Madrid y acabar la jornada 29 en la segunda posición, mientras que el Athletic Club se medirá en San Mamés al Deportivo Alavés (21.00) en un derbi vasco que, en caso de resolverse con victoria local, valdría a los rojiblancos para asaltar la cuarta plaza.

El Girona afrontará ese partido en el Coliseum con la necesidad de volver a mostrar una imagen competitiva a domicilio, el gran talón de Aquiles de los de Míchel Sánchez desde que comenzara el año 2024. Y es que el equipo gironí tan solo a conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos ligueros lejos de Montilivi, encadenando tres derrotas en los tres últimos.

Además, la prueba del Coliseum apunta a ser de las más complicadas en lo que resta de temporada, ya que el equipo de José Bordalás solo ha perdido en casa un partido desde que el técnico se hiciera cargo del banquillo en el tramo final de la pasada temporada; fue ante el Real Madrid, sin contar la derrota ante el Rayo porque el Getafe actuó como local en el Metropolitano. A esto se suma que, en los tres partidos que han disputado ambos equipos en Primera División, ninguno se saldó con victoria visitante, cayendo dos del lado local y otro en empate.

Un Getafe cuyos resultados en las últimas jornadas, solo ha sumado dos de los últimos 12 puntos en juego, ha hecho que quede un poco en tierra de nadie en la clasificación estando a siete puntos de la séptima posición ocupada por el Betis, que podría dar acceso a Conference League en caso de que el Athletic Club ganara la Copa del Rey. Además, a la mala racha de resultados se suma la pésima noticia de que su mejor jugador y máximo goleador esta temporada, Borja Mayoral, estará en el dique seco lo que resta de curso.

Además, Míchel no podrá contar con los lesionados Tsygankov, David López y Yangel Herrera, por lo que Portu y Juanpe apuntan a titulares. Por su parte, Bordalás, tiene disponibles a toda la plantilla a excepción del anteriormente mencionado, Borja Mayoral, y Arambarri, siendo Latasa el principal candidato a sustituir al delantero español en el once.

Por otro lado, en San Mamés, Athletic y Alavés se enfrentarán en un derbi en el que los rojiblancos podrían colocarse en la cuarta posición de LaLiga EA Sports, al menos de manera momentánea. Para ello, los pupilos de Ernesto Valverde necesitan vencer, resultado asiduo ante su público esta temporada, ya que ha ganado siete de sus últimos ocho partidos ligueros y encadena 16 partidos sin perder ante su público.

Así, los 'leones' no pierden un derbi en San Mamés ante el Alavés desde 2005. Desde entonces, el balance es de cuatro victorias y tres empates. Y en caso de ganar al conjunto babazorro, conseguiría su sexto triunfo consecutivo como local en un derbi vasco, duelo regional en el que no cae derrotado en casa desde diciembre de 2020.

Por su parte, el Alavés llegará a San Mamés sin la exigencia de la clasificación, ya que con 32 puntos a falta de 10 jornadas se encuentra 10 puntos por encima de los puestos de descenso. Pese a ello, los de Luis García quieren lograr cuanto antes los 40 puntos que supondrían de manera virtual la salvación, y para ello necesitan lograr un triunfo fuera de casa que se les ha resistido en sus dos últimos partidos a domicilio, en los que cayó ante Osasuna en El Sadar (1-0) y empató frente al Betis en el Villamarín (0-0).

En el apartado de bajas, Valverde recupera a Ander Herrera, aunque no podrá contar con el sancionado Aitor Paredes, por el que Yeray entraría en el once, ni Yuri Berchiche, al que sustituiría Lekue en el carril zurdo. En el conjunto vitoriano, Luis García tendrá a su disposición a toda la plantilla a excepción del lesionado de larga duración Aleksandar Sedlar.

Por último, el Mallorca abrirá la jornada sabatina recibiendo a un necesitado Granada en Son Moix (14.00), en lo que será la penúltima prueba de los de Javier Aguirre antes de afrontar la final de la Copa del Rey ante el Athletic. Un duelo en el que los baleares necesitan puntuar si no quieren verse presionados por los equipos que luchan por evitar el descenso, del que podría acabar la jornada separado únicamente por dos puntos.

Su rival vivirá en Mallorca una de las 10 finales que precisa ganar si quiere, al menos, tener alguna opción de salvar la categoría. Sin embargo, no son muy halagüeños los resultados obtenidos a lo largo de la temporada lejos de Los Cármenes, donde solo ha sumado dos de los 39 puntos posibles, no logrando ningún triunfo en Liga desde su vuelta a Primera Divisón. Eso sí, a favor del Granada están sus buenos resultados en Mallorca, donde no ha perdido en sus últimas cinco visitas, en las que ha salido victorioso en tres de ellas.

Aguirre no podrá contar con el sancionado Samu Costa, por el que entraría en el once Antonio Sánchez, ni con el lesionado Valjent. Por su parte, 'Cacique' Medina tendrá a su disposición a Uzuni, que se ha recuperado finalmente de una contusión en el ojo, aunque pierde a Sergio Ruiz, que cumple ciclo de amarillas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 29 EN LALIGA EA SPORTS.

-Sábado 16.

Mallorca - Granada. De Burgos Bengoechea (C.Vasco) 14.00.

Osasuna - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Getafe - Girona. Munuera Montero (C.Andaluz) 18.30.

Athletic Club - Alavés. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21.00.