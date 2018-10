Godín: "Los árbitros se involucraban mucho más con el VAR en el Mundial"

Publicado 02/10/2018 20:53:37 CET

El defensa del Atlético de Madrid Diego Godín ha asegurado que los árbitros se involucraban "mucho más" en esclarecer las jugadas polémicas con el VAR en el Mundial que en LaLiga Santander, después de una semana marcada por la polémica con el videoarbitraje tras el derbi ante el Real Madrid, y ha afirmado que jugarán "como una final" el choque de este miércoles ante el Brujas en el Wanda Metropolitano, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"No voy a decir nada del VAR. Tuve una experiencia en el Mundial positiva. En el Mundial se involucraban mucho más los árbitros, observaban más las imágenes, no lo que le decían de arriba. Sigo confiando en el VAR, creo que es bueno para impartir justicia. En el Mundial miraban más la tele del campo", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.

Aún así, el internacional uruguayo reconoció que el sistema le ofrece "más tranquilidad". "Para mí, me da más tranquilidad, porque todas las jugadas están continuamente siendo observadas. Se imparte muchísima más justicia. Hay muchas acciones que van a seguir siendo polémicas", explicó.

Godín, que aseguró que no tiene "problema" con jugar de central por la derecha, apuntó que esperan poder mantener la situación en la 'Champions' y no incurrir en los errores que el año pasado supusieron la eliminación temprana del equipo. "La temporada pasada pesó no haber conseguido los puntos importantes en casa", subrayó.

"La experiencia se adquiere viviendo cosas, para que cuando te tocan otra vez manejar las situaciones. Empezamos muy bien. Jugamos en nuestro estadio ante un equipo que llega con su ilusión y sus necesidades. Sabemos la importancia que tiene cada punto. Nos enfrentamos como si fuera una final", manifestó.

Por último, Godín afirmó que el cambio al Metropolitano no tuvo nada que ver en la debacle del año pasado. "El cambio de estadio no considero que haya sido el culpable de no clasificarnos. Con el cambio de estadio quedamos segundos en Liga y ganamos la Europa League. Venimos muy reforzados, con el equipo jugando bien. El cambio de estadio lo llevamos de la mejor manera, pasaron muchas cosas buenas el año pasado en este estadio. La eliminación temprana del año pasado no fue por el cambio de estadio", concluyó.